원클릭 설치로 Bichon 배포
장기적인 메일함 보존을 위해 IMAP, OAuth2, 전체 텍스트 검색 기능을 갖춘 자체 호스팅 Rust 이메일 아카이버입니다.
Bichon용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Bichon 활용으로 만들 수 있는 것
Bichon은 Rust로 작성된 오픈소스 이메일 아카이빙 서버입니다. IMAP 계정에 연결하고, UID 기반 동기화를 사용하여 메시지를 점진적으로 다운로드하며, Tantivy 전체 텍스트 검색 인덱스를 구축하고, 아카이브된 메일을 검색, 탐색 및 내보내기 위한 임베디드 WebUI와 함께 깔끔한 REST API를 제공합니다.
자체 VPS에 Bichon을 호스팅하면 아카이브된 모든 메시지, 첨부 파일 및 자격 증명이 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지됩니다. 계정 자격 증명은 AES-256-GCM으로 저장 시 암호화되고, OAuth 2.0 토큰은 자동으로 새로 고쳐지며, 여러 사서함이 동시에 다운로드됩니다. 이로써 Bichon은 사서함당 비용 없이 상업용 이메일 아카이빙 서비스에 대한 빠르고 사적인 대안이 됩니다.
Bichon의 주요 특징
전체 텍스트 검색
Tantivy 기반의 인덱싱은 메시지 본문, 헤더 및 첨부 파일 전반에 걸쳐 밀리초 단위로 결과를 반환하며, 패싯 필터 및 스레드 그룹화 기능을 제공합니다.
IMAP 및 OAuth2 동기화
비밀번호(PLAIN/LOGIN) 또는 OAuth 2.0(XOAUTH2) 인증을 사용하여 모든 IMAP 서버에 연결하며, Gmail 및 Microsoft 계정의 자동 토큰 새로 고침 기능을 지원합니다.
증분 아카이빙
UID 기반 증분 동기화는 각 통과 시 새 메시지만 다운로드하여, 여러 동시 사서함에서 대역폭 및 저장 공간 사용량을 낮게 유지합니다.
암호화된 인증 정보
모든 IMAP 및 OAuth 자격 증명은 배포 시 설정된 암호화 비밀번호에서 파생된 키를 사용하여 AES-256-GCM으로 저장 시 암호화됩니다.
다중 사용자 RBAC
역할 기반 접근 제어는 공유 아카이브에 대해 추가 사용자에게 계정별 권한을 부여할 수 있도록 하며, 접근 이벤트의 전체 감사 로그를 제공합니다.
Hostinger에서 Bichon을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.