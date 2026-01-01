Bichon은 Rust로 작성된 오픈소스 이메일 아카이빙 서버입니다. IMAP 계정에 연결하고, UID 기반 동기화를 사용하여 메시지를 점진적으로 다운로드하며, Tantivy 전체 텍스트 검색 인덱스를 구축하고, 아카이브된 메일을 검색, 탐색 및 내보내기 위한 임베디드 WebUI와 함께 깔끔한 REST API를 제공합니다.

자체 VPS에 Bichon을 호스팅하면 아카이브된 모든 메시지, 첨부 파일 및 자격 증명이 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지됩니다. 계정 자격 증명은 AES-256-GCM으로 저장 시 암호화되고, OAuth 2.0 토큰은 자동으로 새로 고쳐지며, 여러 사서함이 동시에 다운로드됩니다. 이로써 Bichon은 사서함당 비용 없이 상업용 이메일 아카이빙 서비스에 대한 빠르고 사적인 대안이 됩니다.