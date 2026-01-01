Apache Answer는 검색 가능하고 체계적인 질의응답 인터페이스를 통해 팀과 커뮤니티가 지식을 공유하도록 돕기 위해 설계된, Go와 React로 구축된 오픈 소스 Q&A 플랫폼입니다. 일반적인 포럼과 달리, 태깅, 평판, 중재 도구, 플러그인 시스템 등 모든 요소는 구조화된 지식 캡처 및 검색을 위해 특별히 제작되었습니다.

Apache Answer를 자체 호스팅하면 조직의 내부 지식을 자체 인프라에 보관하여 사용자당 라이선스 비용과 타사 데이터 액세스로부터 자유롭습니다. 커뮤니티가 성장함에 따라, SaaS 공급업체의 기능 로드맵이나 가격 책정 계층에 구애받지 않고 구성, 통합 및 확장을 제어할 수 있습니다.