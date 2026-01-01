FeedCraft 원클릭 설치.
독자에게 도달하기 전에 AI를 사용하여 모든 피드를 번역, 요약, 필터링 및 정리하는 자체 호스팅 RSS 미들웨어.
FeedCraft용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
FeedCraft 활용으로 만들 수 있는 것
FeedCraft는 모든 소스 피드와 리더 사이에 위치하여, 구성 가능한 처리 단계인 'Crafts'를 통해 각 기사를 변환하는 오픈 소스 RSS 미들웨어입니다. 이것은 잘린 피드에서 전체 기사 텍스트를 추출하고, OpenAI 호환 LLM을 통해 헤드라인과 본문을 번역하며, AI 요약 및 서론을 생성하고, 자연어 규칙으로 홍보성 게시물을 필터링하며, 심지어 HTML 페이지, JSON API 또는 검색 결과를 새로운 RSS 피드로 전환할 수 있습니다.
자체 VPS에 FeedCraft를 자체 호스팅하면 모든 기사와 모든 LLM 프롬프트가 사용자가 제어하는 인프라에 유지되며, 공유 공용 인스턴스를 괴롭히는 속도 제한 및 다운타임을 제거하고, 예산과 언어 범위에 가장 적합한 공급자(OpenAI, Gemini, 로컬 Ollama 모델 또는 모든 OpenAI 호환 엔드포인트)로 AI 처리를 지정할 수 있습니다.
FeedCraft의 주요 특징
AI 번역 및 요약
기사 제목과 본문을 모든 대상 언어로 번역하고, Craft별 맞춤형 프롬프트가 적용된 OpenAI 호환 LLM을 통해 AI 생성 요약을 추가합니다.
전체 텍스트 추출
잘린 RSS 발췌문을 전체 기사 내용으로 대체합니다. 여기에는 JavaScript를 통해 텍스트를 채우는 사이트를 위한 브라우저 렌더링 풀텍스트 플러스 모드가 포함됩니다.
HTML/JSON/검색을 RSS로
내장된 시각적 생성기는 임의의 웹 페이지, JSON API 응답(curl-import 포함) 및 검색 엔진 결과를 안정적인 RSS 피드로 변환합니다.
휴대용 모드와 독 모드
일회성 처리를 위해 모든 피드 URL에 접두사를 붙이거나, 관리자 UI에서 명명된 레시피를 정의하여 독자가 구독하는 영구적으로 변환된 피드 URL을 고정할 수 있습니다.
AtomCraft와 FlowCraft
각 소스 피드에 맞춰진 재사용 가능한 파이프라인으로 원자적 작업(프록시, 제한, 번역, 요약, 미화, 광고성 콘텐츠 무시)을 구성합니다.
리더에 독립적인 미들웨어
FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux 또는 표준 RSS를 사용하는 모든 리더에서 작동하며, 플러그인이나 계정 통합이 필요하지 않습니다.
Hostinger에서 FeedCraft을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.