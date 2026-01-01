FeedCraft는 모든 소스 피드와 리더 사이에 위치하여, 구성 가능한 처리 단계인 'Crafts'를 통해 각 기사를 변환하는 오픈 소스 RSS 미들웨어입니다. 이것은 잘린 피드에서 전체 기사 텍스트를 추출하고, OpenAI 호환 LLM을 통해 헤드라인과 본문을 번역하며, AI 요약 및 서론을 생성하고, 자연어 규칙으로 홍보성 게시물을 필터링하며, 심지어 HTML 페이지, JSON API 또는 검색 결과를 새로운 RSS 피드로 전환할 수 있습니다.

자체 VPS에 FeedCraft를 자체 호스팅하면 모든 기사와 모든 LLM 프롬프트가 사용자가 제어하는 인프라에 유지되며, 공유 공용 인스턴스를 괴롭히는 속도 제한 및 다운타임을 제거하고, 예산과 언어 범위에 가장 적합한 공급자(OpenAI, Gemini, 로컬 Ollama 모델 또는 모든 OpenAI 호환 엔드포인트)로 AI 처리를 지정할 수 있습니다.