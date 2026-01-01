Firefox 원클릭 설치.
모든 장치에서 웹 인터페이스를 통해 접근 가능하며, 영구적인 북마크, 확장 기능 및 설정을 갖춘 자가 호스팅 파이어폭스 브라우저.
Firefox용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Firefox 활용으로 만들 수 있는 것
도커의 Firefox는 VPS에서 모든 기능을 갖춘 브라우저를 실행하고 웹 기반 GUI를 통해 모든 최신 웹 브라우저로 스트리밍합니다. 이를 통해 로컬 장치를 보호하고, 집 IP 주소를 숨기며, 북마크, 비밀번호, 확장 기능 등을 완벽하게 갖춘 일관된 브라우징 프로필을 전 세계 어디에서든 액세스할 수 있도록 유지하는 격리된 브라우징 환경을 제공합니다.
VPS에 Firefox를 자체 호스팅하면 브라우징 세션이 상업용 원격 데스크톱 서비스를 통해 처리되지 않으므로, 보안 연구원, 개인 정보 보호에 민감한 사용자 및 원격 팀에게 자체 제어 하에 있는 비공개적이고 항상 사용 가능한 브라우저를 제공합니다.
Firefox의 주요 특징
격리된 브라우징 환경
로컬 연결 대신 VPS IP를 통해 브라우징하여, 웹 기반 위협으로부터 로컬 시스템을 보호하고 집 주소를 숨깁니다.
지속적인 프로필
북마크, 방문 기록, 비밀번호 및 설치된 확장 프로그램은 컨테이너를 재시작해도 유지되므로, 매번 일관된 브라우저 환경을 제공합니다.
모든 기기에서 접근
어떤 최신 웹 브라우저에서든 브라우저 세션을 여십시오 — 액세스하는 장치에 소프트웨어 설치나 VNC 클라이언트가 필요 없습니다.
확장 지원
광고 차단기, 비밀번호 관리자, 개인 정보 보호 도구 등 모든 Firefox 부가 기능을 로컬 Firefox 설치에서와 마찬가지로 설치할 수 있습니다.
오디오 스트리밍
웹 오디오는 기본적으로 활성화되어 있으므로 원격 세션을 통해 미디어를 재생하고, 동영상을 시청하며, 웹 기반 음성 애플리케이션을 사용할 수 있습니다.
Hostinger에서 Firefox을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.