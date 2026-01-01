도커의 Firefox는 VPS에서 모든 기능을 갖춘 브라우저를 실행하고 웹 기반 GUI를 통해 모든 최신 웹 브라우저로 스트리밍합니다. 이를 통해 로컬 장치를 보호하고, 집 IP 주소를 숨기며, 북마크, 비밀번호, 확장 기능 등을 완벽하게 갖춘 일관된 브라우징 프로필을 전 세계 어디에서든 액세스할 수 있도록 유지하는 격리된 브라우징 환경을 제공합니다.

VPS에 Firefox를 자체 호스팅하면 브라우징 세션이 상업용 원격 데스크톱 서비스를 통해 처리되지 않으므로, 보안 연구원, 개인 정보 보호에 민감한 사용자 및 원격 팀에게 자체 제어 하에 있는 비공개적이고 항상 사용 가능한 브라우저를 제공합니다.