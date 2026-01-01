OpenFGA는 Google Drive, Docs, Calendar를 지원하는 전역 분산 권한 시스템인 Google Zanzibar의 원칙을 기반으로 구축된 오픈소스 권한 부여 엔진입니다. 이를 통해 엔지니어링 팀은 사람의 가독성이 좋은 모델링 언어를 사용하여 세분화된 접근 제어 정책을 정의하고 적용할 수 있으며, 간단한 HTTP 또는 gRPC API를 통해 높은 처리량으로 해당 정책을 평가할 수 있습니다. ReBAC(관계 기반 접근 제어), RBAC(역할 기반), ABAC(속성 기반) 모델은 모두 기본적으로 지원되며, 단일 권한 부여 스키마 내에서 결합될 수 있습니다.

VPS에 OpenFGA를 자체 호스팅하면 권한 부여 로직과 관계 데이터를 완벽하게 제어할 수 있으며, 공급업체 종속이나 검사당 요금제가 없습니다. 권한 부여 검사는 자체 PostgreSQL 저장소를 대상으로 낮은 지연 시간으로 실행되며, API는 공식 SDK를 통해 모든 언어로 작성된 애플리케이션과 깔끔하게 통합됩니다.