OpenFGA 원클릭 설치 배포
Google Zanzibar에서 영감을 받은 고성능 권한 부여 엔진으로, HTTP 및 gRPC API를 통해 세분화된 접근 제어를 모델링하고 적용합니다.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OpenFGA 활용으로 만들 수 있는 것
OpenFGA는 Google Drive, Docs, Calendar를 지원하는 전역 분산 권한 시스템인 Google Zanzibar의 원칙을 기반으로 구축된 오픈소스 권한 부여 엔진입니다. 이를 통해 엔지니어링 팀은 사람의 가독성이 좋은 모델링 언어를 사용하여 세분화된 접근 제어 정책을 정의하고 적용할 수 있으며, 간단한 HTTP 또는 gRPC API를 통해 높은 처리량으로 해당 정책을 평가할 수 있습니다. ReBAC(관계 기반 접근 제어), RBAC(역할 기반), ABAC(속성 기반) 모델은 모두 기본적으로 지원되며, 단일 권한 부여 스키마 내에서 결합될 수 있습니다.
VPS에 OpenFGA를 자체 호스팅하면 권한 부여 로직과 관계 데이터를 완벽하게 제어할 수 있으며, 공급업체 종속이나 검사당 요금제가 없습니다. 권한 부여 검사는 자체 PostgreSQL 저장소를 대상으로 낮은 지연 시간으로 실행되며, API는 공식 SDK를 통해 모든 언어로 작성된 애플리케이션과 깔끔하게 통합됩니다.
OpenFGA의 주요 특징
구글 잔지바 모델
Google Drive에서 사용하는 것과 동일한 접근 방식인 유형화된 관계 튜플로 권한 부여 정책을 표현하여, 서비스 전반에 걸쳐 일관되고 확장 가능한 액세스 제어를 가능하게 합니다.
저지연 점검
요청의 중요 경로를 위해 설계된 OpenFGA는 밀리초 단위로 권한 확인을 평가하여 사용자 대면 요청에서 권한 결정이 병목 현상이 되지 않도록 합니다.
HTTP 및 gRPC API
HTTP 및 gRPC를 통해 접근 검사를 평가하고, 관계 튜플을 작성하며, 접근 트리를 확장합니다. Go, Node.js, Python, Java, .NET용 공식 SDK를 지원합니다.
다중 인증 모델
애플리케이션의 모든 리소스 유형을 포괄하는 단일 권한 부여 스키마 내에서 RBAC, ReBAC, ABAC 정책을 정의하거나 이 세 가지를 모두 결합할 수 있습니다.
PostgreSQL 영속성
관계 튜플 및 모델 버전은 PostgreSQL 데이터베이스에 저장되어 트랜잭션 일관성을 갖춘 내구성 있고 쿼리 가능한 권한 부여 상태를 제공합니다.
Hostinger에서 OpenFGA을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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