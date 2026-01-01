Radicale 원클릭 설치.
모든 기기에서 캘린더와 연락처를 동기화하기 위한 경량 자체 호스팅 CalDAV 및 CardDAV 서버입니다.
Radicale용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Radicale 활용으로 만들 수 있는 것
Radicale은 Python으로 작성된 작고 간단하며 번거롭지 않은 CalDAV(캘린더) 및 CardDAV(연락처) 서버입니다. 이 서버는 iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE 등 모든 최신 운영 체제가 기본적으로 지원하는 표준 프로토콜을 사용하므로 사용자 지정 앱이나 브라우저 확장 프로그램을 설치할 필요 없이 캘린더와 연락처가 기기에 동기화됩니다.
VPS에 Radicale을 자체 호스팅하면 모든 이벤트, 주소 및 공유 캘린더를 캘린더 SaaS에 맡기는 대신 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 이 서버는 컬렉션을 디스크에 일반 파일로 저장하며, 데이터베이스가 필요 없고, 작은 Python 설치 공간 덕분에 다른 앱과 함께 편안하게 실행됩니다.
Radicale의 주요 특징
표준 CalDAV 및 CardDAV
iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE와 기본 동기화 — 타사 클라이언트 없이 모든 최신 OS가 기본적으로 해당 프로토콜을 지원합니다.
파일 기반 저장소
캘린더와 연락처는 일반 iCalendar 및 vCard 파일 형태로 디스크에 저장됩니다. 데이터베이스 덤프 없이 쉽게 백업, 버전 관리 또는 마이그레이션할 수 있습니다.
다중 사용자 공유
인증된 각 사용자는 자신만의 컬렉션을 가지며, 공유 가족 또는 팀 캘린더에 대한 선택적 공유 규칙을 적용할 수 있습니다.
최소한의 리소스 사용량
데이터베이스가 없는 순수 Python 서버는 몇 초 만에 시작되며 수십 메가바이트의 메모리를 사용합니다. 가장 작은 VPS 상품에 완벽합니다.
웹 관리 인터페이스
내장된 브라우저 UI를 통해 사용자는 컬렉션을 탐색하고, 클라이언트 설정을 위해 CalDAV/CardDAV URL을 복사하며, 모든 것이 제대로 작동하는지 확인할 수 있습니다.
리버스 프록시 친화적
nginx, Apache 또는 Traefik 뒤에 위치하도록 설계되었으며, 업스트림 HTTPS 종료를 통해 배포가 간단하고 안전합니다.
Hostinger에서 Radicale을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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