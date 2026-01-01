Radicale은 Python으로 작성된 작고 간단하며 번거롭지 않은 CalDAV(캘린더) 및 CardDAV(연락처) 서버입니다. 이 서버는 iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE 등 모든 최신 운영 체제가 기본적으로 지원하는 표준 프로토콜을 사용하므로 사용자 지정 앱이나 브라우저 확장 프로그램을 설치할 필요 없이 캘린더와 연락처가 기기에 동기화됩니다.

VPS에 Radicale을 자체 호스팅하면 모든 이벤트, 주소 및 공유 캘린더를 캘린더 SaaS에 맡기는 대신 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 이 서버는 컬렉션을 디스크에 일반 파일로 저장하며, 데이터베이스가 필요 없고, 작은 Python 설치 공간 덕분에 다른 앱과 함께 편안하게 실행됩니다.