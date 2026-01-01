원클릭 설치로 Yaade 배포
데이터 프라이버시를 중요하게 생각하는 팀을 위해 구축된 오픈 소스, 자체 호스팅 협업 API 개발 환경.
Yaade용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Yaade 활용으로 만들 수 있는 것
Yaade는 클라우드 기반 API 클라이언트에 대한 개인 정보 보호 우선 대안으로 설계된 오픈 소스 자체 호스팅 API 개발 환경입니다. API 컬렉션과 비밀 정보를 타사 서버에 저장하는 호스팅 도구와 달리, Yaade는 자격 증명, 토큰 및 요청 기록을 포함한 모든 데이터를 자체 인프라에 보관합니다.
팀은 API 컬렉션을 안전하게 공유하고, 여러 환경을 관리하며, JavaScript 스크립트를 크론 작업으로 또는 API를 통해 실행하고, OpenAPI 또는 Postman에서 가져올 수 있습니다. 내장된 다중 사용자 지원, 액세스 토큰, OAuth2/OIDC 인증, 그리고 추가 설정이 필요 없는 파일 기반 H2 데이터베이스를 통해, Yaade는 단일 개발자에게는 충분히 가볍지만 전체 엔지니어링 팀에게는 충분히 강력합니다.
Yaade의 주요 특징
협업 컬렉션
역할 기반 액세스를 통해 전체 팀과 API 컬렉션을 공유하여, 모든 팀원이 요청을 복사하여 붙여넣을 필요 없이 동일한 정보원을 활용하여 작업할 수 있습니다.
다중 환경 지원
개발, 스테이징, 프로덕션용 별도 환경을 정의하고, URL이나 토큰을 수동으로 업데이트할 필요 없이 즉시 컨텍스트를 전환하세요.
내장 스크립팅
API 워크플로우를 자동화하고, 테스트를 실행하거나 요청을 연결하는 JavaScript 스크립트를 작성하여 — cron 작업으로 예약하거나 내장 API를 통해 트리거할 수 있습니다.
OpenAPI 및 Postman 가져오기
요청 라이브러리를 처음부터 다시 구축할 필요 없이, OpenAPI 사양 또는 Postman 내보내기에서 기존 컬렉션을 가져와 팀을 마이그레이션하세요.
OAuth2 및 OIDC 인증
OAuth2 및 OIDC를 사용하여 외부 ID 공급자와 통합하면, 팀은 별도의 계정을 관리할 필요 없이 기존 회사 자격 증명으로 로그인할 수 있습니다.
데이터베이스 설정 필요 없음
Yaade는 내장된 H2 파일 기반 데이터베이스를 사용하므로, 별도로 구성할 데이터베이스 컨테이너가 없습니다. 컨테이너를 시작하기만 하면 데이터가 자동으로 유지됩니다.
Hostinger에서 Yaade을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.