Yaade는 클라우드 기반 API 클라이언트에 대한 개인 정보 보호 우선 대안으로 설계된 오픈 소스 자체 호스팅 API 개발 환경입니다. API 컬렉션과 비밀 정보를 타사 서버에 저장하는 호스팅 도구와 달리, Yaade는 자격 증명, 토큰 및 요청 기록을 포함한 모든 데이터를 자체 인프라에 보관합니다.

팀은 API 컬렉션을 안전하게 공유하고, 여러 환경을 관리하며, JavaScript 스크립트를 크론 작업으로 또는 API를 통해 실행하고, OpenAPI 또는 Postman에서 가져올 수 있습니다. 내장된 다중 사용자 지원, 액세스 토큰, OAuth2/OIDC 인증, 그리고 추가 설정이 필요 없는 파일 기반 H2 데이터베이스를 통해, Yaade는 단일 개발자에게는 충분히 가볍지만 전체 엔지니어링 팀에게는 충분히 강력합니다.