Kaneo는 불필요한 복잡성 없이 팀에 필요한 것을 제공하는 데 중점을 둔 자체 호스팅 프로젝트 관리 애플리케이션입니다. 프로젝트, 작업, 칸반 보드를 통해 업무를 정리하며, WebSocket 연결을 통한 실시간 협업 기능을 제공하여 팀원들이 페이지를 새로고침하지 않고도 업데이트를 확인할 수 있습니다.

거의 사용되지 않는 기능을 추가하는 엔터프라이즈 프로젝트 관리 도구와 달리, Kaneo는 최소한의 인터페이스를 중심으로 구축되었습니다. 코드 변경 사항을 프로젝트 작업에 연결하기 위해 GitHub 리포지토리와 통합되며, 팀이 기존 개발자 계정으로 인증할 수 있도록 GitHub OAuth를 지원합니다. 모든 프로젝트 데이터는 사용자 인프라의 PostgreSQL 데이터베이스에 저장됩니다.