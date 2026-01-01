Kaneo 원클릭 설치 배포
칸반 보드, 작업 추적 및 GitHub 통합 기능을 갖춘, 단순성을 위해 제작된 오픈 소스 프로젝트 관리 도구.
Kaneo용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Kaneo 활용으로 만들 수 있는 것
Kaneo는 불필요한 복잡성 없이 팀에 필요한 것을 제공하는 데 중점을 둔 자체 호스팅 프로젝트 관리 애플리케이션입니다. 프로젝트, 작업, 칸반 보드를 통해 업무를 정리하며, WebSocket 연결을 통한 실시간 협업 기능을 제공하여 팀원들이 페이지를 새로고침하지 않고도 업데이트를 확인할 수 있습니다.
거의 사용되지 않는 기능을 추가하는 엔터프라이즈 프로젝트 관리 도구와 달리, Kaneo는 최소한의 인터페이스를 중심으로 구축되었습니다. 코드 변경 사항을 프로젝트 작업에 연결하기 위해 GitHub 리포지토리와 통합되며, 팀이 기존 개발자 계정으로 인증할 수 있도록 GitHub OAuth를 지원합니다. 모든 프로젝트 데이터는 사용자 인프라의 PostgreSQL 데이터베이스에 저장됩니다.
Kaneo의 주요 특징
칸반 작업 보드
프로젝트 작업을 이동 가능한 작업 카드로 워크플로 열에 걸쳐 시각화하여, 팀 전체가 진행 중인 작업과 완료된 작업을 공유된 시야로 확인할 수 있도록 합니다.
깃허브 통합
도구 간 전환 없이 GitHub 리포지토리를 프로젝트에 연결하고 코드 활동을 프로젝트 타임라인에 직접 동기화할 수 있습니다.
실시간 협업
웹소켓 연결은 모든 활성 팀원에게 보드 업데이트를 즉시 푸시하여, 수동으로 새로 고칠 필요 없이 보드가 항상 현재 상태를 반영하도록 합니다.
깃허브 OAuth 로그인
팀원들은 기존 GitHub 계정으로 로그인하여 프로젝트 도구에 대한 별도의 자격 증명을 관리할 필요가 없어집니다.
디자인 최소화
Kaneo는 엔터프라이즈급 대안의 구성 오버헤드 없이, 팀이 실제로 사용하는 프로젝트, 작업, 보드와 같은 기능만을 제공합니다.
Hostinger에서 Kaneo을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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