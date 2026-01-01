원클릭 설치로 EdgeDB 배포
PostgreSQL을 기반으로 구축되었으며, 최신 쿼리 언어와 직관적인 데이터 모델을 갖춘 차세대 그래프 관계형 데이터베이스입니다.
EdgeDB용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
EdgeDB 활용으로 만들 수 있는 것
EdgeDB는 관계형 패러다임을 재해석한 오픈 소스 데이터베이스입니다. PostgreSQL의 검증된 엔진을 기반으로 구축되었으며, 풍부한 객체-관계형 데이터 모델, 스키마 상속, 그리고 SQL보다 더 표현적이고 안전하게 설계된 쿼리 언어인 EdgeQL을 도입합니다. 개발자는 계산된 속성, 링크 속성, 그리고 수동 스키마 관리를 없애주는 내장 마이그레이션 도구의 이점을 얻습니다.
자체 VPS에 EdgeDB를 호스팅하면 데이터베이스 구성, 리소스 할당 및 데이터 상주에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다. 워크로드에 맞게 PostgreSQL 설정을 조정하고, 사용자 지정 백업 전략을 구현하며, 관리형 데이터베이스 서비스의 제약 없이 인프라와 통합할 수 있습니다.
EdgeDB의 주요 특징
EdgeQL 쿼리 언어
직관적인 구문, 조합 가능한 표현식, 그리고 복잡한 다중 조인 쿼리를 제거하는 강력한 객체 그래프 탐색 기능을 갖춘 SQL의 현대적인 대안입니다.
객체-관계형 모델
상속 및 계산된 속성을 갖춘 객체 유형을 사용하여 스키마를 정의하고, 애플리케이션 코드와 데이터베이스 계층 간의 임피던스 불일치를 줄입니다.
자동 마이그레이션
스키마 정의에서 스키마 마이그레이션을 자동으로 생성하고 적용하여, 수동으로 작성된 ALTER TABLE 스크립트와 마이그레이션 드리프트를 제거합니다.
웹 관리자 UI
추가 도구 설치 없이 스키마 탐색, 대화형 쿼리 및 데이터 시각화를 위한 내장된 브라우저 기반 인터페이스
타입 세이프 클라이언트 라이브러리
TypeScript, Python, Go용 공식 쿼리 빌더는 EdgeDB 스키마에서 직접 완전한 타입 안전 데이터베이스 액세스 코드를 생성합니다.
Hostinger에서 EdgeDB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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