EdgeDB는 관계형 패러다임을 재해석한 오픈 소스 데이터베이스입니다. PostgreSQL의 검증된 엔진을 기반으로 구축되었으며, 풍부한 객체-관계형 데이터 모델, 스키마 상속, 그리고 SQL보다 더 표현적이고 안전하게 설계된 쿼리 언어인 EdgeQL을 도입합니다. 개발자는 계산된 속성, 링크 속성, 그리고 수동 스키마 관리를 없애주는 내장 마이그레이션 도구의 이점을 얻습니다.

자체 VPS에 EdgeDB를 호스팅하면 데이터베이스 구성, 리소스 할당 및 데이터 상주에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다. 워크로드에 맞게 PostgreSQL 설정을 조정하고, 사용자 지정 백업 전략을 구현하며, 관리형 데이터베이스 서비스의 제약 없이 인프라와 통합할 수 있습니다.