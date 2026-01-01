REDAXO 원클릭 설치
개발자가 간단한 사이트와 복잡한 포털 모두에서 웹사이트 출력 코드를 완벽하게 제어할 수 있도록 해주는 유연한 오픈 소스 PHP CMS입니다.
REDAXO용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
REDAXO 활용으로 만들 수 있는 것
REDAXO는 2004년부터 개발된 오픈 소스 PHP 콘텐츠 관리 시스템으로, 개발자가 웹사이트 출력물을 완벽하게 제어할 수 있도록 합니다. 고정된 HTML 구조를 강제하는 독단적인 CMS와 달리, REDAXO는 최소한의 랜딩 페이지부터 대규모 다국어 포털에 이르기까지 콘텐츠가 입력되고 렌더링되는 방식을 정확하게 정의하는 사용자 지정 모듈을 생성할 수 있도록 합니다.
자체 VPS에 REDAXO를 셀프 호스팅하면 플랫폼 수수료나 공급업체 제한 없이 콘텐츠, 데이터 및 사용자 지정을 소유할 수 있습니다. 이 템플릿은 REDAXO를 MariaDB 10.11과 페어링하고 첫 시작 시 CMS를 자동 설치하므로, 관리자 패널에 로그인하여 즉시 구축을 시작할 수 있습니다.
REDAXO의 주요 특징
사용자 정의 콘텐츠 모듈
편집자가 데이터를 입력하는 방식과 해당 데이터가 HTML에서 렌더링되는 방식을 정확하게 제어하는 재사용 가능한 콘텐츠 모듈을 구축하세요. 프레임워크 종속성 걱정은 없습니다.
전체 출력 제어
REDAXO는 마크업에 구조적 제약을 두지 않아, 개발자가 각 프로젝트에 맞춰 깔끔하고 의미론적인 HTML을 생성할 수 있도록 합니다.
다국어 지원
내장된 clang 지원으로 여러 언어의 콘텐츠를 관리하여, REDAXO는 국제 및 지역 웹사이트에 자연스럽게 적합합니다.
애드온 생태계
미디어 관리, SEO, 양식, 인증 등을 다루는 풍부한 커뮤니티 애드온 생태계를 통해 REDAXO를 확장하세요.
유연한 템플릿 시스템
PHP에서 재사용 가능한 페이지 템플릿과 레이아웃을 정의하여, 프런트엔드 개발자가 원하는 대로 프로젝트를 구성할 수 있는 자유를 제공합니다.
Hostinger에서 REDAXO을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.