REDAXO는 2004년부터 개발된 오픈 소스 PHP 콘텐츠 관리 시스템으로, 개발자가 웹사이트 출력물을 완벽하게 제어할 수 있도록 합니다. 고정된 HTML 구조를 강제하는 독단적인 CMS와 달리, REDAXO는 최소한의 랜딩 페이지부터 대규모 다국어 포털에 이르기까지 콘텐츠가 입력되고 렌더링되는 방식을 정확하게 정의하는 사용자 지정 모듈을 생성할 수 있도록 합니다.

자체 VPS에 REDAXO를 셀프 호스팅하면 플랫폼 수수료나 공급업체 제한 없이 콘텐츠, 데이터 및 사용자 지정을 소유할 수 있습니다. 이 템플릿은 REDAXO를 MariaDB 10.11과 페어링하고 첫 시작 시 CMS를 자동 설치하므로, 관리자 패널에 로그인하여 즉시 구축을 시작할 수 있습니다.