원클릭 설치로 JobOps 배포
게시판을 검색하고, 이력서를 맞춤화하며, 적합도를 평가하고, 하나의 대시보드에서 모든 지원서를 추적하는 자체 호스팅 구직 파이프라인.
JobOps용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
JobOps 활용으로 만들 수 있는 것
JobOps는 구직 활동에 DevOps 원칙을 적용합니다. 단일 화면에서 LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna 및 10개 이상의 다른 채용 게시판을 검색하고, 각 결과를 사용자 프로필과 비교하여 점수를 매기며, 해당 역할에 맞춰진 CV를 생성하고, 모든 지원 내역을 한곳에서 추적합니다. 의도적으로 자동 지원 기능을 제공하지 않습니다. 채용 담당자는 자동 제출을 감지할 수 있으므로, JobOps는 품질 저하 없이 속도를 제공합니다.
자체 VPS에 셀프 호스팅하면 CV, 검색 기록, Gmail 추적 토큰 및 AI 공급자 키가 타사 SaaS 내부에 저장되는 대신 사용자 본인의 완벽한 통제하에 유지됩니다. 파이프라인은 생성된 PDF와 함께 모든 데이터를 SQLite에 로컬로 저장하므로, 모든 검색 및 지원의 전체 기록은 사용자가 소유한 인프라에 보관됩니다.
JobOps의 주요 특징
다중 보드 검색
단일 검색 인터페이스에서 LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe, Seek 등 10개 이상의 채용 게시판을 스크랩합니다.
AI 적합성 점수
귀하의 프로필에 맞춰 모든 직무를 0-100점으로 평가하여, 수백 개의 직무를 수동으로 분류하는 대신 지원할 가치가 있는 직무에만 집중할 수 있도록 합니다.
맞춤형 이력서 생성
각 역할에 맞춰 이력서를 자동으로 재작성하고, 로컬 또는 Reactive Resume 연동을 통해 깔끔한 PDF로 내보내세요.
Gmail 추적 받은편지함
Gmail을 연결하고 면접 초대, 제안, 거절을 자동으로 감지하여 스프레드시트 없이 지원 상태를 업데이트하세요.
자체 AI를 사용하세요
OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex 또는 Ollama나 LM Studio와 같은 OpenAI 호환 엔드포인트를 연결하세요.
비자 스폰서십 확인
채용 공고에서 영국 비자 스폰서십 상태를 확인하고, 귀하의 취업 허가 요건과 일치하는 역할만 표시합니다.
Hostinger에서 JobOps을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.