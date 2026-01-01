JobOps는 구직 활동에 DevOps 원칙을 적용합니다. 단일 화면에서 LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna 및 10개 이상의 다른 채용 게시판을 검색하고, 각 결과를 사용자 프로필과 비교하여 점수를 매기며, 해당 역할에 맞춰진 CV를 생성하고, 모든 지원 내역을 한곳에서 추적합니다. 의도적으로 자동 지원 기능을 제공하지 않습니다. 채용 담당자는 자동 제출을 감지할 수 있으므로, JobOps는 품질 저하 없이 속도를 제공합니다.

자체 VPS에 셀프 호스팅하면 CV, 검색 기록, Gmail 추적 토큰 및 AI 공급자 키가 타사 SaaS 내부에 저장되는 대신 사용자 본인의 완벽한 통제하에 유지됩니다. 파이프라인은 생성된 PDF와 함께 모든 데이터를 SQLite에 로컬로 저장하므로, 모든 검색 및 지원의 전체 기록은 사용자가 소유한 인프라에 보관됩니다.