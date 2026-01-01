Kiwix-serve 원클릭 배포.
위키백과, 구텐베르크, 스택 익스체인지 및 수천 개의 ZIM 아카이브를 위한 자체 호스팅 오프라인 리더.
Kiwix-serve용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Kiwix-serve 활용으로 만들 수 있는 것
Kiwix-serve는 ZIM 아카이브를 빠르고 검색 가능하며 브라우저에서 접근할 수 있는 라이브러리로 변환하는 Kiwix 프로젝트의 공식 HTTP 서버입니다. ZIM은 위키백과, 구텐베르크 프로젝트, 스택 익스체인지, TED 강연, MDN, 칸 아카데미 등 수백 개의 전체 웹사이트를 오프라인에서 완전히 읽을 수 있도록 캡처하는 개방형 압축 아카이브 형식입니다.
VPS에 Kiwix-serve를 자체 호스팅하면 공용 인터넷, 원본 사이트 가동 시간 또는 상위 유료 서비스에 의존하지 않는 영구적인 상시 온라인 참조 라이브러리를 얻을 수 있습니다. 공식 Kiwix 라이브러리에서 ZIM 파일을 데이터 볼륨에 넣으면 서버가 이를 핫 리로드하여 로드하는 모든 아카이브에서 전체 텍스트 검색이 가능한 통합 웹 인터페이스를 제공합니다.
Kiwix-serve의 주요 특징
핫 리로드 ZIM 라이브러리
새 ZIM 파일을 데이터 볼륨에 넣으면 kiwix-serve가 내장된 라이브러리 모니터를 통해 자동으로 인식합니다. 재시작할 필요가 없습니다.
전체 텍스트 검색
로드된 모든 아카이브에서 통합된 전체 텍스트 인덱스를 사용하여 검색할 수 있으며, 위키백과 또는 다른 ZIM에서 빠른 조회를 위한 입력 시 제안 기능도 포함됩니다.
자체 콘텐츠 가져오기
공식 Kiwix 카탈로그에서 원하는 ZIM을 선택하세요 — 전체 위키백과, 구텐베르크 프로젝트, 스택 익스체인지 덤프, MDN, 칸 아카데미, TED를 비롯한 다양한 참고 자료 아카이브가 있습니다.
오프라인 읽기에 최적화됨
ZIM 압축은 저장 공간을 절약하고 조회 속도를 빠르게 유지하므로, 단일 VPS로 외부 종속성 없이 대규모 참조 아카이브를 서비스할 수 있습니다.
내장된 OPDS 카탈로그
귀하의 라이브러리 OPDS 피드를 노출하여 Kiwix 모바일 및 데스크톱 리더가 귀하의 서버에서 직접 타이틀을 검색하고 다운로드할 수 있도록 합니다.
첫 부팅 시 부트스트랩됨
선택적 ZIM 다운로드 URL은 배포 시 첫 번째 아카이브를 자동으로 가져오므로, 서버는 온라인 상태가 되는 즉시 탐색할 수 있습니다.
Hostinger에서 Kiwix-serve을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.