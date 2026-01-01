Kiwix-serve는 ZIM 아카이브를 빠르고 검색 가능하며 브라우저에서 접근할 수 있는 라이브러리로 변환하는 Kiwix 프로젝트의 공식 HTTP 서버입니다. ZIM은 위키백과, 구텐베르크 프로젝트, 스택 익스체인지, TED 강연, MDN, 칸 아카데미 등 수백 개의 전체 웹사이트를 오프라인에서 완전히 읽을 수 있도록 캡처하는 개방형 압축 아카이브 형식입니다.

VPS에 Kiwix-serve를 자체 호스팅하면 공용 인터넷, 원본 사이트 가동 시간 또는 상위 유료 서비스에 의존하지 않는 영구적인 상시 온라인 참조 라이브러리를 얻을 수 있습니다. 공식 Kiwix 라이브러리에서 ZIM 파일을 데이터 볼륨에 넣으면 서버가 이를 핫 리로드하여 로드하는 모든 아카이브에서 전체 텍스트 검색이 가능한 통합 웹 인터페이스를 제공합니다.