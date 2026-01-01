Koffan은 커플, 가족 및 공유 가구를 위해 구축된 자체 호스팅 쇼핑 목록 웹 애플리케이션입니다. WebSockets를 통해 휴대폰, 태블릿, 데스크톱 간에 실시간으로 동기화되며, 프로그레시브 웹 앱으로 오프라인에서도 작동하고, 자체 구매 내역에서 가져온 퍼지 자동 완성 기능으로 제품을 사용자 지정 섹션으로 정리합니다.

VPS에 Koffan을 자체 호스팅하면 쇼핑 SaaS 대신 사용자가 제어하는 인프라에 가구 식료품 목록을 보관할 수 있습니다. 내장형 SQLite 데이터베이스와 함께 Go로 작성되었으며, 약 2.5MB의 RAM과 16MB의 디스크 공간으로 실행됩니다. 13개 언어 번역을 제공하며, 무차별 대입 로그인 방지 기능을 포함하고, 자동화, 마이그레이션 및 통합을 위한 선택적 REST API를 노출합니다.