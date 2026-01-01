Koffan 원클릭 설치
커플 및 가족을 위한 초경량 자체 호스팅 쇼핑 목록 앱으로, 실시간 동기화, 오프라인 모드 및 PWA 설치 기능을 제공합니다.
Koffan용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Koffan 활용으로 만들 수 있는 것
Koffan은 커플, 가족 및 공유 가구를 위해 구축된 자체 호스팅 쇼핑 목록 웹 애플리케이션입니다. WebSockets를 통해 휴대폰, 태블릿, 데스크톱 간에 실시간으로 동기화되며, 프로그레시브 웹 앱으로 오프라인에서도 작동하고, 자체 구매 내역에서 가져온 퍼지 자동 완성 기능으로 제품을 사용자 지정 섹션으로 정리합니다.
VPS에 Koffan을 자체 호스팅하면 쇼핑 SaaS 대신 사용자가 제어하는 인프라에 가구 식료품 목록을 보관할 수 있습니다. 내장형 SQLite 데이터베이스와 함께 Go로 작성되었으며, 약 2.5MB의 RAM과 16MB의 디스크 공간으로 실행됩니다. 13개 언어 번역을 제공하며, 무차별 대입 로그인 방지 기능을 포함하고, 자동화, 마이그레이션 및 통합을 위한 선택적 REST API를 노출합니다.
Koffan의 주요 특징
실시간 동기화
WebSocket 기반 실시간 업데이트는 항목이 추가되거나, 확인되거나, 편집될 때 모든 가족 구성원이 동일한 목록을 공유하도록 합니다.
오프라인 PWA
휴대폰 홈 화면에 설치하고 연결 없이도 항목을 계속 추가하거나 체크하세요 — 다시 온라인 상태가 되면 변경 사항이 동기화됩니다.
여러 목록
사용자 지정 아이콘으로 상점 또는 목적별 별도의 목록을 만들고, 유제품, 채소 또는 청소용품과 같은 제품 섹션을 재사용하세요.
초경량 점유 공간
Go로 작성되었으며 SQLite 백엔드를 기반으로 합니다 — 디스크 공간 약 16MB, RAM 약 2.5MB를 차지하여 가장 작은 VPS 상품에도 이상적입니다.
스마트 자동 완성
퍼지 검색은 과거 쇼핑 기록에서 상품을 제안하고 각 품목이 어떤 섹션에 속하는지 기억합니다.
REST API 접근
선택적 API 토큰은 자동화, 통합 및 인스턴스 간 목록 마이그레이션을 위한 프로그래밍 방식 액세스를 가능하게 합니다.
Hostinger에서 Koffan을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.