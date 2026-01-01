원클릭 설치로 Lowcoder 배포
드래그 앤 드롭 및 실제 데이터 커넥터로 내부 앱, 대시보드, 관리자 패널을 구축하기 위한 오픈 소스 로우 코드 플랫폼.
Lowcoder용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Lowcoder 활용으로 만들 수 있는 것
Lowcoder는 개발자 및 운영팀이 시각적인 드래그 앤 드롭 빌더를 사용하여 내부 도구, 관리자 패널, 고객 포털을 구축할 수 있도록 돕는 오픈 소스 로우코드 플랫폼입니다. 50개 이상의 구성 요소, 데이터베이스 및 REST API용 기본 커넥터, 비즈니스 로직을 위한 완벽한 JavaScript 지원을 통해 팀은 프런트엔드를 처음부터 다시 구축할 필요 없이 몇 주가 아닌 몇 시간 만에 작동하는 애플리케이션을 출시할 수 있습니다.
자체 VPS에 Lowcoder를 셀프 호스팅하면 애플리케이션 로직, 데이터 소스 자격 증명 및 내부 사용자 데이터를 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 좌석당 요금, 사용량 제한, 귀사의 비즈니스가 매일 의존하는 워크플로에 대한 타사 액세스가 없습니다.
Lowcoder의 주요 특징
시각적 드래그 앤 드롭 빌더
50개 이상의 사전 구축된 구성 요소(테이블, 양식, 차트, 모달 등)를 사용하여 인터페이스를 구성하고, HTML이나 CSS를 작성할 필요 없이 데이터 쿼리에 직접 바인딩할 수 있습니다.
네이티브 데이터 커넥터
사용자 지정 통합 코드를 작성하지 않고 PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API, GraphQL 및 인기 SaaS 도구에 연결하세요.
JavaScript 비즈니스 로직
순수 노코드 도구로는 캡처할 수 없는 데이터 변환 및 워크플로우를 표현하기 위해 쿼리 및 이벤트 핸들러 내부에 인라인 자바스크립트를 작성합니다.
재사용 가능한 모듈
자주 사용되는 화면을 모듈로 패키징하고 여러 앱에 걸쳐 임베드하여, 카탈로그가 증가함에 따라 내부 툴링의 일관성을 유지합니다.
역할 기반 접근 제어
각 팀원이 자신의 역할과 관련된 도구와 데이터만 볼 수 있도록 앱별, 페이지별, 쿼리별 권한을 정의합니다.
앱 임베딩 및 API
Lowcoder 앱을 기존 사이트에 임베드하고 REST API를 통해 구동하여, 로우코드 워크플로우를 더 넓은 제품 표면에 통합할 수 있습니다.
Hostinger에서 Lowcoder을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.