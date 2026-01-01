Lowcoder는 개발자 및 운영팀이 시각적인 드래그 앤 드롭 빌더를 사용하여 내부 도구, 관리자 패널, 고객 포털을 구축할 수 있도록 돕는 오픈 소스 로우코드 플랫폼입니다. 50개 이상의 구성 요소, 데이터베이스 및 REST API용 기본 커넥터, 비즈니스 로직을 위한 완벽한 JavaScript 지원을 통해 팀은 프런트엔드를 처음부터 다시 구축할 필요 없이 몇 주가 아닌 몇 시간 만에 작동하는 애플리케이션을 출시할 수 있습니다.

자체 VPS에 Lowcoder를 셀프 호스팅하면 애플리케이션 로직, 데이터 소스 자격 증명 및 내부 사용자 데이터를 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 좌석당 요금, 사용량 제한, 귀사의 비즈니스가 매일 의존하는 워크플로에 대한 타사 액세스가 없습니다.