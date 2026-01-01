SkySend는 종단 간 암호화를 지원하여 파일과 메모를 공유하기 위한 최소한의 기능을 갖춘 자체 호스팅 가능한 서비스입니다. 파일과 메모는 서버에 도달하기 전에 AES-256-GCM을 사용하여 브라우저에서 완전히 암호화되므로, 서버는 암호화된 블롭만 저장하며 복호화 키에 절대 접근할 수 없습니다. 계정이 없으며, 원격 측정 기능도 없고, 분석 기능도 없습니다.

자체 VPS에 SkySend를 자체 호스팅하면 공유된 콘텐츠를 완벽하게 제어할 수 있으며, 제로 지식 암호화의 개인 정보 보호 보장을 유지할 수 있습니다. Mozilla Send와 PrivateBin에서 영감을 받아 HKDF-SHA256 키 파생 및 Argon2id 비밀번호 보호와 같은 최신 보안 기본 요소를 사용하여 상업용 파일 공유 서비스에 대한 빠르고 안전한 대안을 제공합니다.