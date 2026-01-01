SkySend 원클릭 설치.
제로 지식 서버 아키텍처를 갖춘 종단 간 암호화된, 자체 호스팅 가능한 파일 및 노트 공유.
SkySend용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
SkySend 활용으로 만들 수 있는 것
SkySend는 종단 간 암호화를 지원하여 파일과 메모를 공유하기 위한 최소한의 기능을 갖춘 자체 호스팅 가능한 서비스입니다. 파일과 메모는 서버에 도달하기 전에 AES-256-GCM을 사용하여 브라우저에서 완전히 암호화되므로, 서버는 암호화된 블롭만 저장하며 복호화 키에 절대 접근할 수 없습니다. 계정이 없으며, 원격 측정 기능도 없고, 분석 기능도 없습니다.
자체 VPS에 SkySend를 자체 호스팅하면 공유된 콘텐츠를 완벽하게 제어할 수 있으며, 제로 지식 암호화의 개인 정보 보호 보장을 유지할 수 있습니다. Mozilla Send와 PrivateBin에서 영감을 받아 HKDF-SHA256 키 파생 및 Argon2id 비밀번호 보호와 같은 최신 보안 기본 요소를 사용하여 상업용 파일 공유 서비스에 대한 빠르고 안전한 대안을 제공합니다.
SkySend의 주요 특징
제로 지식 암호화
AES-256-GCM 스트리밍 암호화는 브라우저에서 전적으로 수행되며, 복호화 키는 URL 프래그먼트에만 존재하며 서버에는 절대 도달하지 않습니다.
계정 필요 없음
등록, 원격 측정 또는 추적 없이 파일을 즉시 업로드하거나 노트를 공유하세요 — 공유 링크는 가입이 필요 없는 모든 수신자에게 작동합니다.
암호화된 메모
텍스트 스니펫, 비밀번호, 구문 강조 기능이 있는 코드, 마크다운 또는 SSH 키를 선택적 읽은 후 소각 기능 및 구성 가능한 조회 제한과 함께 공유하세요.
비밀번호 보호
선택적 Argon2id 비밀번호 보호 기능은 메모리 하드 및 GPU 저항성 키 유도 기능을 통해 공유 콘텐츠에 대한 무차별 대입 공격을 방어합니다.
S3 호환 스토리지
Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner, Wasabi를 위한 선택적 백엔드 지원. 만료 및 제한을 적용하는 직접 다운로드용 사전 서명된 URL을 제공합니다.
설정 가능한 만료
업로드별 다운로드 제한 및 만료 시간을 설정하고, 만료된 항목을 자동으로 정리하며, 활성 공유를 추적하는 내장 대시보드를 제공합니다.
Hostinger에서 SkySend을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.