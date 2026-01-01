withoutbg는 4단계 ONNX 모델 파이프라인을 전적으로 사용자 자신의 서버에서 실행하는 자체 호스팅 AI 기반 배경 제거 애플리케이션입니다. 이 애플리케이션은 파일을 클라우드 서비스로 보내거나 이미지당 비용을 지불할 필요 없이 제품 사진, 인물 사진 및 마케팅 이미지에서 배경을 제거하기 위한 드래그 앤 드롭 웹 인터페이스를 제공합니다. 이 파이프라인은 ISNet 분할, Depth Anything V2 가이드, Focus Matting 및 리파이너 모델을 결합하여 CPU 추론만으로 깨끗하고 투명한 배경 결과를 생성합니다.

모든 모델 가중치는 Docker 이미지 내에 번들로 제공되므로, 컨테이너 배포 외에 구성할 것이 없습니다. — 모델 다운로드, GPU 필요 없음, 처리 경로에 외부 API 호출 없음.