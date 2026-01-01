withoutbg 원클릭 설치
클라우드 종속성이나 이미지당 요금 없이 이미지를 로컬에서 처리하는 자체 호스팅 AI 배경 제거 도구입니다.
withoutbg용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
withoutbg 활용으로 만들 수 있는 것
withoutbg는 4단계 ONNX 모델 파이프라인을 전적으로 사용자 자신의 서버에서 실행하는 자체 호스팅 AI 기반 배경 제거 애플리케이션입니다. 이 애플리케이션은 파일을 클라우드 서비스로 보내거나 이미지당 비용을 지불할 필요 없이 제품 사진, 인물 사진 및 마케팅 이미지에서 배경을 제거하기 위한 드래그 앤 드롭 웹 인터페이스를 제공합니다. 이 파이프라인은 ISNet 분할, Depth Anything V2 가이드, Focus Matting 및 리파이너 모델을 결합하여 CPU 추론만으로 깨끗하고 투명한 배경 결과를 생성합니다.
모든 모델 가중치는 Docker 이미지 내에 번들로 제공되므로, 컨테이너 배포 외에 구성할 것이 없습니다. — 모델 다운로드, GPU 필요 없음, 처리 경로에 외부 API 호출 없음.
withoutbg의 주요 특징
로컬 AI 모델 파이프라인
번들 ONNX 모델을 사용하여 모든 배경 제거 처리를 자체 서버에서 실행합니다. 어떤 이미지도 외부 클라우드 서비스로 전송되지 않습니다.
4단계 처리
ISNet 분할, Depth Anything V2 안내, 포커스 매팅 및 리파이너 모델이 함께 작동하여 머리카락, 털, 복잡한 피사체에서 깔끔한 가장자리를 생성합니다.
GPU 필요 없음
CPU 기반 ONNX 추론은 모든 표준 VPS가 GPU 하드웨어 또는 CUDA 설정 없이 전체 모델 파이프라인을 실행할 수 있음을 의미합니다.
드래그 앤 드롭 웹 UI
React 기반 인터페이스는 사용자가 이미지를 드롭하고 어떤 설정도 필요 없이 PNG, JPEG 또는 WebP 형식으로 투명 배경 결과를 다운로드할 수 있도록 합니다.
이미지당 요금 없음
자체 호스팅은 SaaS 배경 제거 API에서 발생하는 이미지당 요금을 없애줍니다. — 고정된 VPS 비용으로 무제한 이미지를 처리할 수 있습니다.
Hostinger에서 withoutbg을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.