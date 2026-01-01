원클릭 설치로 Dify 배포
AI 워크플로우, RAG 파이프라인 및 챗봇을 시각적으로 구축하기 위한 오픈 소스 LLM 애플리케이션 플랫폼
Dify용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Dify 활용으로 만들 수 있는 것
Dify는 세계에서 가장 인기 있는 오픈소스 LLM 애플리케이션 개발 플랫폼으로, AI 워크플로우, RAG 파이프라인, AI 에이전트 및 챗봇 애플리케이션 구축을 위한 시각적 인터페이스를 제공합니다. OpenAI, Anthropic, Google Gemini 및 Ollama를 통한 로컬 모델을 포함한 100개 이상의 LLM 공급자를 지원하며, Dify를 통해 팀은 복잡한 오케스트레이션 코드를 작성하지 않고도 프로덕션 수준의 AI 애플리케이션을 프로토타입화하고 배포할 수 있습니다.
자체 VPS에 Dify를 셀프 호스팅하면 모든 문서, 임베딩, 대화 및 API 키가 완벽하게 제어됩니다. 이 배포에는 시맨틱 검색을 위한 내장 Weaviate 벡터 데이터베이스, 샌드박스 코드 실행 및 안전한 AI 애플리케이션 개발을 위한 SSRF 보호 기능이 포함되어 있습니다.
Dify의 주요 특징
시각적 워크플로 편집기
LLM 호출, API 통합 및 조건부 로직을 드래그 앤 드롭으로 연결하여 복잡한 AI 파이프라인을 구축하세요.
RAG 파이프라인
문서를 수집하고, 임베딩을 생성하며, 내장된 Weaviate 벡터 데이터베이스를 사용하여 관련 지식을 검색합니다.
AI 에이전트 프레임워크
웹 검색, 코드 실행 및 외부 API를 위한 도구 호출 기능을 갖춘 자율 에이전트를 생성합니다.
100개 이상의 LLM 제공업체
Ollama를 통해 OpenAI, Anthropic, Google, Mistral 및 로컬 모델에 모델 로드 밸런싱 및 폴백과 함께 연결합니다.
샌드박스 환경의 코드 실행
내장된 SSRF 보호 기능이 있는 격리된 환경에서 Python 및 JavaScript를 안전하게 실행하세요.
프롬프트 엔지니어링 스튜디오
로깅 및 트레이싱을 위한 관측 가능성 대시보드를 사용하여 프롬프트를 설계하고, 버전을 관리하며, A/B 테스트합니다.
Hostinger에서 Dify을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.