Dify는 세계에서 가장 인기 있는 오픈소스 LLM 애플리케이션 개발 플랫폼으로, AI 워크플로우, RAG 파이프라인, AI 에이전트 및 챗봇 애플리케이션 구축을 위한 시각적 인터페이스를 제공합니다. OpenAI, Anthropic, Google Gemini 및 Ollama를 통한 로컬 모델을 포함한 100개 이상의 LLM 공급자를 지원하며, Dify를 통해 팀은 복잡한 오케스트레이션 코드를 작성하지 않고도 프로덕션 수준의 AI 애플리케이션을 프로토타입화하고 배포할 수 있습니다.

자체 VPS에 Dify를 셀프 호스팅하면 모든 문서, 임베딩, 대화 및 API 키가 완벽하게 제어됩니다. 이 배포에는 시맨틱 검색을 위한 내장 Weaviate 벡터 데이터베이스, 샌드박스 코드 실행 및 안전한 AI 애플리케이션 개발을 위한 SSRF 보호 기능이 포함되어 있습니다.