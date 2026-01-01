OpenCloud 원클릭 설치
오픈 소스 파일 동기화, 공유 및 협업 플랫폼 — Nextcloud 및 Google Drive의 자주적인 대안.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OpenCloud 활용으로 만들 수 있는 것
OpenCloud는 파일 동기화, 공유 및 팀 협업을 위한 최신 오픈 소스 플랫폼입니다. 성능과 최소한의 리소스 사용을 위해 Go로 구축되었으며, 타사 서비스나 공급업체 인프라에 의존하지 않고 개인 클라우드 스토리지 경험을 제공합니다. 기존 파일 동기화 솔루션과 달리 OpenCloud는 내장된 ID 공급자를 포함하고 있어 외부 데이터베이스나 LDAP 서버 없이 단일 컨테이너로 실행됩니다.
자체 VPS에 OpenCloud를 호스팅하면 파일 및 협업 데이터에 대한 완전한 주권을 가질 수 있습니다. 문서, 사진, 공유 폴더 및 사용자 계정은 모두 사용자가 제어하는 인프라에 유지되며, 플랫폼에서 부과하는 저장 공간 제한이나 데이터 액세스에 묶인 구독이 없습니다.
OpenCloud의 주요 특징
Single-컨테이너 배포
내장된 ID 관리 기능으로 OpenCloud는 외부 데이터베이스나 LDAP 서버 없이 단일 컨테이너로 배포됩니다.
파일 동기화 및 공유
데스크톱 및 모바일 클라이언트 간 파일을 동기화하고, 세분화된 권한 제어를 통해 폴더 또는 개별 파일을 공유합니다.
WebDAV 및 CalDAV 접근
WebDAV를 통해 스토리지를 네트워크 드라이브로 마운트하고 CalDAV 및 CardDAV 프로토콜을 통해 캘린더와 연락처를 관리할 수 있습니다.
데스크탑 및 모바일 클라이언트
Windows, macOS, Linux, iOS, Android용 공식 동기화 클라이언트는 모든 기기에서 파일을 사용할 수 있도록 합니다.
Collabora Office 통합
파일 관리자를 벗어나지 않고도 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션을 브라우저에서 편집할 수 있도록 Collabora Online을 추가하세요.
세분화된 비밀번호 정책
최소 길이, 문자 클래스 요구 사항 및 금지된 비밀번호 목록을 적용하여 조직 보안 표준을 준수합니다.
Hostinger에서 OpenCloud을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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