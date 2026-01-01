OpenCloud는 파일 동기화, 공유 및 팀 협업을 위한 최신 오픈 소스 플랫폼입니다. 성능과 최소한의 리소스 사용을 위해 Go로 구축되었으며, 타사 서비스나 공급업체 인프라에 의존하지 않고 개인 클라우드 스토리지 경험을 제공합니다. 기존 파일 동기화 솔루션과 달리 OpenCloud는 내장된 ID 공급자를 포함하고 있어 외부 데이터베이스나 LDAP 서버 없이 단일 컨테이너로 실행됩니다.

자체 VPS에 OpenCloud를 호스팅하면 파일 및 협업 데이터에 대한 완전한 주권을 가질 수 있습니다. 문서, 사진, 공유 폴더 및 사용자 계정은 모두 사용자가 제어하는 인프라에 유지되며, 플랫폼에서 부과하는 저장 공간 제한이나 데이터 액세스에 묶인 구독이 없습니다.