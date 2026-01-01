Fusio 원클릭 설치.
시각적 개발자 포털을 통해 API를 구축, 운영 및 수익화할 수 있는 오픈 소스 API 관리 플랫폼.
Fusio용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Fusio 활용으로 만들 수 있는 것
Fusio는 자체 호스팅되는 오픈 소스 API 관리 플랫폼으로, API 게이트웨이이자 백엔드 빌더 역할을 합니다. 상용구 코드 작성 없이 데이터베이스 테이블, 마이크로서비스 또는 사용자 지정 로직을 REST API로 노출할 수 있도록 해주며, MySQL, PostgreSQL, MongoDB 등을 지원합니다. 내장된 개발자 포털은 외부 개발자에게 셀프 서비스 액세스, API 키 관리 및 실시간 OpenAPI 문서를 제공하며, 구독 상품과 속도 제한을 통해 API 수익화를 간편하게 할 수 있습니다.
네이티브 Model Context Protocol (MCP) 지원을 통해 Fusio는 AI 에이전트의 통합 허브 역할도 할 수 있으며, 데이터를 LLM 워크플로에 직접 연결합니다. VPS에 자체 호스팅하면 모든 API 트래픽과 비즈니스 로직을 직접 제어할 수 있습니다.
Fusio의 주요 특징
데이터베이스를 API로
MySQL, PostgreSQL, MongoDB 및 기타 데이터 소스를 상용구 코드 작성 없이 관리되는 REST API로 노출합니다.
개발자 포털
외부 개발자에게 브랜드 포털에서 셀프 서비스 API 액세스, 키 관리 및 실시간 OpenAPI 문서를 제공합니다.
API 수익화
구성 가능한 할당량 및 청구 통합을 통해 API 사용량에 대한 요금을 청구할 수 있도록 구독 상품과 속도 제한 계층을 생성합니다.
MCP 통합
LLM 도구 통합을 위한 기본 모델 컨텍스트 프로토콜 지원을 통해 API를 AI 에이전트 워크플로에 직접 연결할 수 있습니다.
SDK 생성
모든 주요 프로그래밍 언어용 클라이언트 SDK를 자동으로 생성하여 타사 API 통합을 가속화합니다.
Hostinger에서 Fusio을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.