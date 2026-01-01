Fusio는 자체 호스팅되는 오픈 소스 API 관리 플랫폼으로, API 게이트웨이이자 백엔드 빌더 역할을 합니다. 상용구 코드 작성 없이 데이터베이스 테이블, 마이크로서비스 또는 사용자 지정 로직을 REST API로 노출할 수 있도록 해주며, MySQL, PostgreSQL, MongoDB 등을 지원합니다. 내장된 개발자 포털은 외부 개발자에게 셀프 서비스 액세스, API 키 관리 및 실시간 OpenAPI 문서를 제공하며, 구독 상품과 속도 제한을 통해 API 수익화를 간편하게 할 수 있습니다.

네이티브 Model Context Protocol (MCP) 지원을 통해 Fusio는 AI 에이전트의 통합 허브 역할도 할 수 있으며, 데이터를 LLM 워크플로에 직접 연결합니다. VPS에 자체 호스팅하면 모든 API 트래픽과 비즈니스 로직을 직접 제어할 수 있습니다.