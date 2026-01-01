Pingvin Share는 WeTransfer, Dropbox Transfer, Firefox Send를 대체할 수 있는 개인 정보 보호 중심의 현대적인 자체 호스팅 파일 공유 플랫폼입니다. 구성 가능한 만료일, 방문자 제한 및 비밀번호 보호 기능을 갖춘 안전하고 시간 제한이 있는 링크를 통해 모든 크기의 파일을 공유하세요. 이 모든 것이 타사 서버에 업로드할 필요 없이 가능합니다.

VPS에 자체 호스팅하면 구독 등급에 따른 파일 크기 제한이 없으며, 콘텐츠 스캔 또는 삭제 위험이 없고, 데이터 상주 요구 사항을 완벽하게 준수합니다. 역방향 공유 링크를 통해 다른 사람들이 사용자에게 직접 업로드할 수 있으며, OIDC 및 LDAP 통합은 즉시 엔터프라이즈 인증 워크플로우를 지원합니다.