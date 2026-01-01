원클릭 설치로 Pingvin Share 배포
비밀번호 보호 기능과 타사 저장 공간 없이, 보안이 강화된 시간 제한 링크를 통해 모든 크기의 파일을 공유할 수 있는 자체 호스팅 WeTransfer 대안입니다.
Pingvin Share용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.
Pingvin Share 활용으로 만들 수 있는 것
Pingvin Share는 WeTransfer, Dropbox Transfer, Firefox Send를 대체할 수 있는 개인 정보 보호 중심의 현대적인 자체 호스팅 파일 공유 플랫폼입니다. 구성 가능한 만료일, 방문자 제한 및 비밀번호 보호 기능을 갖춘 안전하고 시간 제한이 있는 링크를 통해 모든 크기의 파일을 공유하세요. 이 모든 것이 타사 서버에 업로드할 필요 없이 가능합니다.
VPS에 자체 호스팅하면 구독 등급에 따른 파일 크기 제한이 없으며, 콘텐츠 스캔 또는 삭제 위험이 없고, 데이터 상주 요구 사항을 완벽하게 준수합니다. 역방향 공유 링크를 통해 다른 사람들이 사용자에게 직접 업로드할 수 있으며, OIDC 및 LDAP 통합은 즉시 엔터프라이즈 인증 워크플로우를 지원합니다.
Pingvin Share의 주요 특징
파일 크기 제한 없음
어떤 크기의 파일이든 VPS 디스크 공간에 의해서만 제한되며, 파일당 또는 월별 전송 제한 없이 공유할 수 있습니다.
보안 시간 제한 링크
각 공유에 만료일과 방문자 제한을 설정하여, 선택한 조건이 충족되면 링크가 자동으로 작동을 중지하도록 할 수 있습니다.
비밀번호 보호
민감한 공유를 비밀번호로 보호하여 의도된 수신자만 다운로드된 파일에 접근할 수 있도록 합니다.
역 공유
계정 생성이나 저장 공간 노출 없이도 다른 사람들이 사용자에게 파일을 직접 보낼 수 있는 업로드 링크를 생성합니다.
Enterprise 인증
OIDC 및 LDAP 통합을 통해 조직은 기존 ID 공급자를 사용하여 중앙 집중식 액세스 관리를 할 수 있습니다.
Hostinger에서 Pingvin Share을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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권장 서버 위치:
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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