Teedy는 스캔한 문서, PDF, 디지털 파일 더미를 구조화되고 검색 가능한 아카이브로 변환하는 오픈 소스 문서 관리 시스템입니다. 업로드된 모든 문서는 OCR을 통해 처리되어 텍스트를 완벽하게 검색할 수 있게 되며, 유연한 태그 시스템, 계층적 카테고리, 사용자 지정 메타데이터가 대규모 컬렉션을 체계적으로 유지합니다. 깔끔하고 반응형 웹 인터페이스, 세분화된 권한을 가진 다중 사용자 계정, 그리고 완벽한 REST API는 개인과 소규모 팀 모두에게 적합하게 만듭니다.

자체 VPS에 Teedy를 셀프 호스팅하면 계약서, 인보이스, 세금 기록, 신분증과 같은 민감한 서류를 제3자 클라우드 대신 사용자가 제어하는 인프라 내에 보관할 수 있으며, 동시에 OCR, 전체 텍스트 검색, 감사 친화적인 버전 관리를 기본으로 제공합니다.