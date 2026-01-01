원클릭 설치로 Teedy 배포
OCR 및 전체 텍스트 검색 기능을 통해 스캔, PDF 및 파일을 정리할 수 있는 오픈 소스 문서 관리 시스템
Teedy용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Teedy 활용으로 만들 수 있는 것
Teedy는 스캔한 문서, PDF, 디지털 파일 더미를 구조화되고 검색 가능한 아카이브로 변환하는 오픈 소스 문서 관리 시스템입니다. 업로드된 모든 문서는 OCR을 통해 처리되어 텍스트를 완벽하게 검색할 수 있게 되며, 유연한 태그 시스템, 계층적 카테고리, 사용자 지정 메타데이터가 대규모 컬렉션을 체계적으로 유지합니다. 깔끔하고 반응형 웹 인터페이스, 세분화된 권한을 가진 다중 사용자 계정, 그리고 완벽한 REST API는 개인과 소규모 팀 모두에게 적합하게 만듭니다.
자체 VPS에 Teedy를 셀프 호스팅하면 계약서, 인보이스, 세금 기록, 신분증과 같은 민감한 서류를 제3자 클라우드 대신 사용자가 제어하는 인프라 내에 보관할 수 있으며, 동시에 OCR, 전체 텍스트 검색, 감사 친화적인 버전 관리를 기본으로 제공합니다.
Teedy의 주요 특징
OCR 텍스트 추출
내장된 OCR을 사용하여 스캔한 이미지 및 PDF에서 텍스트를 자동으로 추출하여 모든 문서를 완벽하게 검색 가능하게 만듭니다.
전체 텍스트 검색
문서 내용, 태그 또는 메타데이터로 전체 아카이브를 검색하여 어떤 파일이든 몇 초 만에 찾을 수 있습니다.
태그와 메타데이터
고정된 폴더 트리 대신 계층적 태그, 사용자 지정 메타데이터 필드 및 관계를 사용하여 문서를 정리합니다.
다중 사용자 권한
팀이 문서를 안전하게 공유할 수 있도록 세분화된 접근 제어 목록을 사용하여 사용자 및 그룹 계정을 생성합니다.
REST API & 자동화
완전한 REST API 및 이메일-가져오기 지원을 통해 업로드, 수집 및 통합을 자동화합니다.
Hostinger에서 Teedy을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.