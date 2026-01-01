Jellyswarrm 원클릭 설치.
여러 Jellyfin 서버를 단일 통합 미디어 라이브러리로 병합하는 오픈 소스 리버스 프록시.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Jellyswarrm 활용으로 만들 수 있는 것
Jellyswarrm은 여러 Jellyfin 서버를 하나의 엔드포인트 뒤에 통합하여, 라이브러리, 사용자, 재생을 마치 단일 서버에서 제공되는 것처럼 보여주는 오픈 소스 집계 프록시입니다. 이는 영화, 쇼, 음악이 별도의 기기나 네트워크에 저장되어 있지만, 모든 것을 한 곳에서 찾아보고 재생하고 싶어 하는 가정과 친구 그룹을 위해 만들어졌습니다.
Jellyfin API를 기본적으로 지원하므로, 기존 모바일, TV 및 데스크톱 클라이언트는 재구성 없이 계속 작동합니다. VPS에 Jellyswarrm을 자체 호스팅하면 VPN이나 SMB 마운트 없이 원격 Jellyfin 인스턴스를 연결하는 안정적인 공용 진입점을 제공하며, 트랜스코딩은 미디어를 소유한 업스트림 서버에서 계속 이루어집니다.
Jellyswarrm의 주요 특징
통합 라이브러리 뷰
연결된 모든 Jellyfin 서버의 영화, 프로그램, 음악을 '다음 재생' 및 '최근 추가됨' 행이 병합된 단일 라이브러리 그리드에서 탐색하세요.
직접 업스트림 재생
스트림은 소스 Jellyfin 서버에서 직접 제공되므로, 트랜스코딩 및 대역폭은 미디어를 소유한 머신에 유지됩니다.
Jellyfin API 호환
클라이언트에게는 일반적인 Jellyfin 서버로 보이며, 따라서 Android, iOS, Roku, Fire TV, Apple TV의 기존 앱들은 변경 없이 계속 작동합니다.
서버 간 사용자 매핑
여러 업스트림 서버에 걸쳐 계정을 연결하여 각 시청자가 한 번만 로그인하고 어디서든 액세스할 수 있는 라이브러리를 볼 수 있도록 합니다.
서버 연합
연결된 Jellyfin 인스턴스 간의 자동 사용자 동기화는 수동 계정 관리 없이 자격 증명과 액세스를 일치하게 유지합니다.
개인 사용자 대시보드
내장된 사용자 페이지를 통해 뷰어는 단일 웹 인터페이스에서 업스트림 자격 증명 및 연결된 라이브러리를 관리할 수 있습니다.
Hostinger에서 Jellyswarrm을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
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