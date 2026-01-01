Jellyswarrm은 여러 Jellyfin 서버를 하나의 엔드포인트 뒤에 통합하여, 라이브러리, 사용자, 재생을 마치 단일 서버에서 제공되는 것처럼 보여주는 오픈 소스 집계 프록시입니다. 이는 영화, 쇼, 음악이 별도의 기기나 네트워크에 저장되어 있지만, 모든 것을 한 곳에서 찾아보고 재생하고 싶어 하는 가정과 친구 그룹을 위해 만들어졌습니다.

Jellyfin API를 기본적으로 지원하므로, 기존 모바일, TV 및 데스크톱 클라이언트는 재구성 없이 계속 작동합니다. VPS에 Jellyswarrm을 자체 호스팅하면 VPN이나 SMB 마운트 없이 원격 Jellyfin 인스턴스를 연결하는 안정적인 공용 진입점을 제공하며, 트랜스코딩은 미디어를 소유한 업스트림 서버에서 계속 이루어집니다.