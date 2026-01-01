SnapOtter는 포괄적인 편집 도구 키트(크기 조정, 자르기, 압축, 변환, 워터마크 등)와 배경 제거, 이미지 업스케일링, OCR, 사진 복원 등 로컬 AI 기능을 결합한 자체 호스팅 이미지 조작 플랫폼입니다. 모든 처리는 CPU 또는 GPU를 사용하여 사용자 자신의 서버에서 실행되므로, 원본 파일과 결과물이 외부 서비스를 거치지 않습니다.

23가지 카메라 RAW 형식을 포함한 55개 이상의 입력 형식과 14가지 출력 형식을 지원하는 SnapOtter는 빠른 단일 이미지 편집부터 시각적 파이프라인 빌더를 사용하여 구축된 복잡한 배치 워크플로까지 모든 것을 처리합니다. 대화형 Swagger 문서가 포함된 REST API를 통해 이미지 처리를 모든 애플리케이션 또는 자동화에 쉽게 통합할 수 있습니다.