SnapOtter 원클릭 설치.
55개 이상의 도구, 로컬 AI 기능 및 배치 파이프라인을 갖춘 자체 호스팅 이미지 처리 스위트 — 이미지는 서버를 떠나지 않습니다.
SnapOtter용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
SnapOtter 활용으로 만들 수 있는 것
SnapOtter는 포괄적인 편집 도구 키트(크기 조정, 자르기, 압축, 변환, 워터마크 등)와 배경 제거, 이미지 업스케일링, OCR, 사진 복원 등 로컬 AI 기능을 결합한 자체 호스팅 이미지 조작 플랫폼입니다. 모든 처리는 CPU 또는 GPU를 사용하여 사용자 자신의 서버에서 실행되므로, 원본 파일과 결과물이 외부 서비스를 거치지 않습니다.
23가지 카메라 RAW 형식을 포함한 55개 이상의 입력 형식과 14가지 출력 형식을 지원하는 SnapOtter는 빠른 단일 이미지 편집부터 시각적 파이프라인 빌더를 사용하여 구축된 복잡한 배치 워크플로까지 모든 것을 처리합니다. 대화형 Swagger 문서가 포함된 REST API를 통해 이미지 처리를 모든 애플리케이션 또는 자동화에 쉽게 통합할 수 있습니다.
SnapOtter의 주요 특징
55+ 형식 지원
JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23가지 카메라 RAW 형식 등을 처리하며, 지원되는 모든 형식 간에 단일 작업으로 변환합니다.
로컬 AI 처리
배경 제거, 이미지 업스케일링, OCR, 얼굴 개선 및 사진 복원 기능은 외부 API 호출이나 데이터 공유 없이 귀하의 VPS CPU 또는 GPU에서 전적으로 실행됩니다.
시각적 파이프라인 빌더
여러 이미지 작업을 재사용 가능한 파이프라인으로 연결하여 일괄 처리하면, 반복적인 워크플로우가 매번 수동 작업 없이 자동으로 실행됩니다.
REST API와 문서
모든 도구는 /api/docs에서 대화형 Swagger UI와 함께 문서화된 REST API를 통해 액세스할 수 있으며, 이를 통해 이미지 처리를 애플리케이션 및 스크립트에 쉽게 통합할 수 있습니다.
일괄 처리
하나의 작업으로 전체 이미지 폴더를 업로드하고 변환하며, 수백 개의 파일에 동일한 작업을 동시에 적용합니다.
Hostinger에서 SnapOtter을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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