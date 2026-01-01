Mobilizon은 Framasoft가 구축하고 현재 Kaihuri 비영리 단체가 관리하는 무료 분산형 이벤트 조직 플랫폼입니다. 이는 ActivityPub 프로토콜을 통해 상호 연결되는 독립적인 인스턴스 네트워크로 Facebook Events 및 Meetup을 대체하여, 주최자, 활동가 및 커뮤니티가 참석자에게 광고 추적, 데이터 수집 또는 알고리즘 피드를 강요하지 않고 이벤트 및 그룹을 게시할 수 있는 공간을 제공합니다.

자체 VPS에 Mobilizon을 셀프 호스팅하면 인스턴스에 누가 참여하는지, 어떤 중재 규칙이 적용되는지, 이벤트 데이터가 얼마나 오래 보존되는지를 제어할 수 있습니다. 단일 인스턴스 또는 전체 상업 플랫폼이 사라지더라도 커뮤니티는 캘린더와 회원 목록을 유지합니다. 이는 분산화가 네트워크를 본질적으로 탄력적으로 만들기 때문입니다.