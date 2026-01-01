원클릭 설치로 Mobilizon 배포
감시 없이 모임이 필요한 커뮤니티와 운동을 위한 연합형 오픈소스 이벤트 주최자.
Mobilizon용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Mobilizon 활용으로 만들 수 있는 것
Mobilizon은 Framasoft가 구축하고 현재 Kaihuri 비영리 단체가 관리하는 무료 분산형 이벤트 조직 플랫폼입니다. 이는 ActivityPub 프로토콜을 통해 상호 연결되는 독립적인 인스턴스 네트워크로 Facebook Events 및 Meetup을 대체하여, 주최자, 활동가 및 커뮤니티가 참석자에게 광고 추적, 데이터 수집 또는 알고리즘 피드를 강요하지 않고 이벤트 및 그룹을 게시할 수 있는 공간을 제공합니다.
자체 VPS에 Mobilizon을 셀프 호스팅하면 인스턴스에 누가 참여하는지, 어떤 중재 규칙이 적용되는지, 이벤트 데이터가 얼마나 오래 보존되는지를 제어할 수 있습니다. 단일 인스턴스 또는 전체 상업 플랫폼이 사라지더라도 커뮤니티는 캘린더와 회원 목록을 유지합니다. 이는 분산화가 네트워크를 본질적으로 탄력적으로 만들기 때문입니다.
Mobilizon의 주요 특징
ActivityPub 연동
마스토돈, 피어튜브 및 다른 모든 모빌리존 인스턴스와 연결하여 참석자들이 단일 계정으로 페디버스 전반의 이벤트와 그룹을 팔로우할 수 있도록 합니다.
그룹 및 토론
공유 게시물, 자료 및 토론 스레드를 통해 지속적인 그룹을 운영하여, 행사 당일뿐만 아니라 행사 사이에도 조직화가 계속되도록 합니다.
기본 개인정보 보호
공개 이벤트에는 타사 트래커, 광고, 이메일이 필요하지 않습니다. 참석자는 익명으로 또는 연합 ID를 통해 RSVP할 수 있습니다.
다중 신원 프로필
활동, 업무, 취미를 위한 별도의 정체성을 하나의 계정으로 유지하여 개인 생활이 공개적인 조직 활동과 분리되도록 합니다.
지도 및 지리적 위치
OpenStreetMap 기반의 장소 검색 및 이벤트 지도는 지역 커뮤니티가 상업용 지도 제공업체에 데이터를 전송하지 않고 인근 모임을 찾는 데 도움을 줍니다.
셀프 호스팅 중재
인스턴스 전체 규칙을 설정하고, 새 계정을 승인하며, 악성 서버를 차단합니다. 모든 중재 결정은 중앙 플랫폼이 아닌 사용자의 VPS에 유지됩니다.
Hostinger에서 Mobilizon을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
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