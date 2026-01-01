Snac2는 휴대용 C로 작성된 최소한의 ActivityPub 인스턴스로, 데이터베이스 종속성이 없으며 모든 데이터는 디스크에 일반 파일로 저장됩니다. 개인 및 소규모 인스턴스를 위해 설계되었으며, 작은 VPS 인스턴스 또는 단일 보드 컴퓨터에서도 편안하게 실행되면서 Mastodon, Pleroma, Pixelfed 및 더 넓은 Fediverse와 연동됩니다.

Snac2를 자체 호스팅하면 종료되거나, 연동을 해제하거나, 정책을 변경할 수 있는 타사 인스턴스에 의존하지 않고 Fediverse에서 개인적인 정체성을 가질 수 있습니다. 단일 바이너리 아키텍처, 데이터베이스 부재, Mastodon 호환 API는 Snac2를 분산형 소셜 미디어에 참여하는 가장 가볍고 유지보수하기 쉬운 방법 중 하나로 만듭니다.