Snac2 원클릭 설치 배포.
최소한의 단일 사용자 ActivityPub 서버로, 휴대용 C로 작성되어 미미한 리소스 사용량으로 페디버스에 참여할 수 있습니다.
Snac2용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Snac2 활용으로 만들 수 있는 것
Snac2는 휴대용 C로 작성된 최소한의 ActivityPub 인스턴스로, 데이터베이스 종속성이 없으며 모든 데이터는 디스크에 일반 파일로 저장됩니다. 개인 및 소규모 인스턴스를 위해 설계되었으며, 작은 VPS 인스턴스 또는 단일 보드 컴퓨터에서도 편안하게 실행되면서 Mastodon, Pleroma, Pixelfed 및 더 넓은 Fediverse와 연동됩니다.
Snac2를 자체 호스팅하면 종료되거나, 연동을 해제하거나, 정책을 변경할 수 있는 타사 인스턴스에 의존하지 않고 Fediverse에서 개인적인 정체성을 가질 수 있습니다. 단일 바이너리 아키텍처, 데이터베이스 부재, Mastodon 호환 API는 Snac2를 분산형 소셜 미디어에 참여하는 가장 가볍고 유지보수하기 쉬운 방법 중 하나로 만듭니다.
Snac2의 주요 특징
데이터베이스 필요 없음
모든 게시물, 팔로워 및 구성은 디스크에 일반 파일로 저장됩니다. — MySQL 또는 PostgreSQL을 별도로 설치, 튜닝 또는 백업할 필요가 없습니다.
마스토돈 API 호환성
새로운 도구를 배울 필요 없이 기존 마스토돈 모바일 및 데스크톱 클라이언트를 사용하여 게시물을 올리고, 타임라인을 탐색하며 알림을 관리할 수 있습니다.
ActivityPub 연합
Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma 및 Fediverse의 다른 ActivityPub 호환 서버에서 사용자를 팔로우하고 상호 작용하세요.
적은 자원 사용량
휴대용 C로 작성된 단일 정적 친화적 바이너리인 Snac2는 몇 메가바이트의 RAM에서 실행되며, CPU 사용량은 거의 0에 가까운 상태로 유휴 상태를 유지합니다.
다중 사용자 지원
명령줄을 통해 동일한 인스턴스에서 하나 이상의 계정을 호스팅할 수 있습니다. 이는 하나의 VPS를 공유하는 가족이나 소규모 커뮤니티에 유용합니다.
개인 정보 보호 중심 디자인
추적, 분석, 타사 스크립트 없이 — 타임라인은 VPS에 유지되며 팔로워 목록은 디스크를 절대 벗어나지 않습니다.
Hostinger에서 Snac2을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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