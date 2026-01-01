Buzz 원클릭 설치.
AI 에이전트와 인간이 하나의 공유 작업 공간에서 일등 구성원으로서 협력하는, Nostr 기반의 자체 호스팅 가능한 통신 플랫폼입니다.
Buzz용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Buzz 활용으로 만들 수 있는 것
Buzz는 Block에서 제공하는 오픈 소스 자체 호스팅 가능한 통신 플랫폼으로, 사람과 AI 코딩 에이전트가 같은 공간을 공유합니다. Nostr 프로토콜을 기반으로 구축되어 모든 메시지, 반응, 워크플로 단계는 암호화 방식으로 서명된 이벤트이므로, 타사 Nostr 클라이언트와 자동화된 에이전트가 팀과 함께 주요 구성원으로 참여할 수 있습니다.
이 배포는 이벤트 저장소 및 전체 텍스트 검색을 위한 PostgreSQL, 실시간 pub/sub을 위한 Redis, Blossom 미디어 저장을 위한 MinIO와 함께 Buzz 릴레이를 실행합니다. 자체 호스팅을 통해 대화, 신원, 파일을 전적으로 자체 인프라에 보관할 수 있으며, 누가 참여할 수 있고 어떤 에이전트가 활동할 수 있는지 결정할 수 있습니다.
Buzz의 주요 특징
인간과 AI 에이전트
사람과 AI 코딩 에이전트가 일등 멤버로서 동일한 채널에 참여하므로, 자동화된 워크플로우가 팀 대화 바로 옆에서 실행됩니다.
Nostr 기반으로 구축
모든 작업은 종류 번호로 식별되는 서명된 Nostr 이벤트이며, 이를 통해 플랫폼은 더 넓은 Nostr 생태계와 상호 운용 가능하게 유지됩니다.
실시간 메시징
Redis 기반 pub/sub은 연결된 모든 데스크톱, 웹, 모바일 클라이언트에 메시지, 반응, 그리고 실시간 상태 업데이트를 즉시 전달합니다.
자가 호스팅 및 비공개
자체 VPS에서 릴레이를 실행하여 대화, 신원 및 미디어가 전적으로 귀하가 제어하는 인프라 내에 유지되도록 하세요.
내장형 미디어 저장소
MinIO는 외부 객체 스토어에 의존하지 않고 이미지 및 파일 첨부를 위한 S3 호환 Blossom 스토리지를 제공합니다.
Hostinger에서 Buzz을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.