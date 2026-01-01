Transmute 원클릭 설치 배포
개인 정보 보호를 최우선으로 하는 파일 변환기로, 문서, 이미지, 오디오 및 비디오를 타사 서버에 업로드하지 않고 변환합니다.
Transmute용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Transmute 활용으로 만들 수 있는 것
Transmute는 개인 정보 보호를 최우선으로 하는 파일 변환기입니다. 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 문서, 이미지, 오디오, 비디오를 다양한 형식으로 변환합니다. 파일은 익명 클라우드 서비스가 아닌 자체 호스팅 인스턴스에서 처리되므로, 민감한 자료가 사용자가 제어하는 인프라를 벗어나지 않으며 업로드 제한, 워터마크 또는 변환당 수수료가 없습니다.
VPS에 Transmute를 자체 호스팅하면 팀에게 모든 브라우저에서 접근 가능한 비공개적이고 항상 사용 가능한 변환 도구를 제공합니다. 이는 데이터를 수집하는 광고 지원 온라인 변환기에 대한 실용적인 대안이며, 엄격한 데이터 처리 요구 사항이 있는 조직이나 파일을 제3자에게 넘기지 않고 단순히 형식 변환을 원하는 모든 사람에게 적합합니다.
Transmute의 주요 특징
개인 정보 보호 우선 전환
파일은 전적으로 귀하의 자체 호스팅 인스턴스에서 처리되므로, 민감한 문서와 미디어가 제3자 서버에 도달하지 않습니다.
다중 형식 지원
데스크톱 소프트웨어 설치 없이 단일 인터페이스에서 문서, 이미지, 오디오, 비디오 형식을 변환할 수 있습니다.
업로드 제한 없음
자체 호스팅은 무료 온라인 변환 서비스에서 부과하는 파일 크기 제한 및 워터마크를 제거합니다.
브라우저 기반 인터페이스
계정 없이 바로 시작할 수 있는 직관적인 인터페이스를 통해 어떤 브라우저에서든 드래그 앤 드롭으로 변환할 수 있습니다.
데이터 전체 소유권
자체 VPS에서 서비스를 실행하여 파일이 저장되는 위치와 보관 기간을 완전히 제어할 수 있습니다.
Hostinger에서 Transmute을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.