Transmute는 개인 정보 보호를 최우선으로 하는 파일 변환기입니다. 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 문서, 이미지, 오디오, 비디오를 다양한 형식으로 변환합니다. 파일은 익명 클라우드 서비스가 아닌 자체 호스팅 인스턴스에서 처리되므로, 민감한 자료가 사용자가 제어하는 인프라를 벗어나지 않으며 업로드 제한, 워터마크 또는 변환당 수수료가 없습니다.

VPS에 Transmute를 자체 호스팅하면 팀에게 모든 브라우저에서 접근 가능한 비공개적이고 항상 사용 가능한 변환 도구를 제공합니다. 이는 데이터를 수집하는 광고 지원 온라인 변환기에 대한 실용적인 대안이며, 엄격한 데이터 처리 요구 사항이 있는 조직이나 파일을 제3자에게 넘기지 않고 단순히 형식 변환을 원하는 모든 사람에게 적합합니다.