Jelly-Clipper 원클릭 설치 배포
Jellyfin용 자체 호스팅 컴패니언 앱으로, 미디어 라이브러리에서 비디오 클립을 생성, 공유 및 관리합니다.
Jelly-Clipper용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Jelly-Clipper 활용으로 만들 수 있는 것
Jelly-Clipper는 미디어 라이브러리의 모든 순간을 공유 가능한 클립으로 바꿔주는 Jellyfin의 오픈 소스 웹 동반자입니다. Jellyfin 비디오 URL을 붙여넣고, 시작점과 끝점을 선택하면, Jelly-Clipper는 라이브러리와 함께 저장되고 인스턴스의 모든 인증된 Jellyfin 사용자에게 액세스 가능한 영구 클립을 생성합니다.
VPS에 Jelly-Clipper를 자체 호스팅하면 클립, 다운로드된 원본 파일, SQLite 데이터베이스를 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있으며, 타사 업로드나 공개 공유 서비스 없이 보존 기간보다 오래된 캐시된 원본을 제거하여 저장 공간을 자동으로 회수하는 예약된 cron 작업이 함께 제공됩니다.
Jelly-Clipper의 주요 특징
URL 기반 클리핑
Jellyfin 비디오 URL을 붙여넣고 시작 및 종료 타임스탬프를 정의하여 브라우저를 떠나지 않고 클립을 생성하세요.
Jellyfin 인증
Jellyfin 사용자 계정을 재사용하므로 Jellyfin 인스턴스의 회원만 클립을 보거나, 생성하거나, 관리할 수 있습니다.
영구 클립 보관함
저장된 클립은 각 사용자 프로필에 무기한으로 유지되며, 인스턴스의 나머지 사용자도 액세스할 수 있는 공유 가능한 링크가 제공됩니다.
스마트 로컬 재생
원본 미디어 파일이 로컬에 마운트되면 이를 감지하여 불필요한 다운로드나 트랜스코딩을 건너뛰고 직접 재생합니다.
자동화된 정리
구성 가능한 크론 작업은 보존 기간이 지나면 다운로드된 소스 파일을 제거하여 비디오 볼륨을 제어합니다.
Hostinger에서 Jelly-Clipper을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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