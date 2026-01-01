Jelly-Clipper는 미디어 라이브러리의 모든 순간을 공유 가능한 클립으로 바꿔주는 Jellyfin의 오픈 소스 웹 동반자입니다. Jellyfin 비디오 URL을 붙여넣고, 시작점과 끝점을 선택하면, Jelly-Clipper는 라이브러리와 함께 저장되고 인스턴스의 모든 인증된 Jellyfin 사용자에게 액세스 가능한 영구 클립을 생성합니다.

VPS에 Jelly-Clipper를 자체 호스팅하면 클립, 다운로드된 원본 파일, SQLite 데이터베이스를 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있으며, 타사 업로드나 공개 공유 서비스 없이 보존 기간보다 오래된 캐시된 원본을 제거하여 저장 공간을 자동으로 회수하는 예약된 cron 작업이 함께 제공됩니다.