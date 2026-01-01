원클릭 설치로 ErsatzTV 배포
전자 프로그램 가이드와 함께 개인 미디어 라이브러리를 맞춤형 24시간 연중무휴 라이브 TV 채널로 전환하는 자체 호스팅 IPTV 서버.
ErsatzTV용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ErsatzTV 활용으로 만들 수 있는 것
ErsatzTV는 개인 미디어 라이브러리(Plex, Jellyfin, Emby 또는 로컬 파일)를 실제 전자 프로그램 가이드가 있는 실시간 맞춤형 TV 채널로 변환하는 오픈 소스 자체 호스팅 플랫폼입니다. 채널은 M3U/HLS 재생 목록으로 스트리밍되며, Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, 스마트 TV, 셋톱박스 및 모바일 앱과 같은 모든 IPTV 지원 클라이언트에서 시청할 수 있습니다.
자체 VPS에 ErsatzTV를 자체 호스팅하면 스트리밍 서비스 구독이나 광고 방해 없이, 이미 소유하고 있는 미디어로만 구성된 개인적인 고전 케이블 대체 서비스를 이용할 수 있습니다. 테마 마라톤, 뉴스 스타일 로테이션, 뮤직 비디오 채널 또는 어린이 프로그램 블록을 예약하고, IPTV를 지원하는 모든 기기에서 시청하세요.
ErsatzTV의 주요 특징
맞춤형 24시간 채널
컬렉션, 재생 목록, 예약 규칙을 결합하여 24시간 내내 스트리밍되는 라이브 채널을 원하는 만큼 구축할 수 있습니다.
IPTV 및 EPG 출력
채널을 M3U 재생 목록으로, 전체 XMLTV 전자 프로그램 가이드와 함께 제공하여 모든 IPTV 클라이언트가 케이블처럼 시청할 수 있게 합니다.
Plex / Jellyfin / Emby
기존 미디어 서버 라이브러리에 직접 연결하거나 로컬 폴더를 스캔하여 동일한 미디어가 VOD 앱과 TV 채널을 구동할 수 있도록 합니다.
하드웨어 트랜스코딩
라이브 스트림을 제공하는 동안 CPU 사용량을 관리 가능한 수준으로 유지하기 위한 선택적 NVENC, QSV, VAAPI, AMF 및 VideoToolbox 가속.
워터마크 및 범퍼
채널 워터마크를 오버레이하고, 범퍼와 인트로를 삽입하고, 맞춤형 중간 광고로 프로그램을 중단하여 실제 채널 느낌을 줍니다.
뮤직비디오 채널
음악 비디오와 오디오를 시간순 또는 테마별 채널로 믹스하고, 커버 아트 표시 및 메타데이터 기반 스케줄링을 완비합니다.
Hostinger에서 ErsatzTV을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.