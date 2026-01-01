ErsatzTV는 개인 미디어 라이브러리(Plex, Jellyfin, Emby 또는 로컬 파일)를 실제 전자 프로그램 가이드가 있는 실시간 맞춤형 TV 채널로 변환하는 오픈 소스 자체 호스팅 플랫폼입니다. 채널은 M3U/HLS 재생 목록으로 스트리밍되며, Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, 스마트 TV, 셋톱박스 및 모바일 앱과 같은 모든 IPTV 지원 클라이언트에서 시청할 수 있습니다.

자체 VPS에 ErsatzTV를 자체 호스팅하면 스트리밍 서비스 구독이나 광고 방해 없이, 이미 소유하고 있는 미디어로만 구성된 개인적인 고전 케이블 대체 서비스를 이용할 수 있습니다. 테마 마라톤, 뉴스 스타일 로테이션, 뮤직 비디오 채널 또는 어린이 프로그램 블록을 예약하고, IPTV를 지원하는 모든 기기에서 시청하세요.