Crontab UI는 오류 발생 가능성이 높은 수동 크론탭 편집을 안전하고 시각적인 인터페이스로 대체하는 오픈 소스 Node.js 웹 애플리케이션입니다. 작업 추가, 삭제, 일시 중지 및 재개는 한 번의 클릭으로 가능하며, 모든 변경 사항은 적용 전에 유효성 검사를 거치므로 오타로 인해 모든 예약된 작업이 한 번에 중단되는 일이 더 이상 없습니다.

자체 VPS에 Crontab UI를 자체 호스팅하면 작업별 오류 로그, 위험한 작업 전 자동 백업, 여러 머신에서 동일한 일정을 복제하기 위한 가져오기/내보내기 기능을 갖춘 수백 개의 크론 작업을 위한 비공개 제어판을 제공합니다. 내장된 HTTP 기본 인증은 외부 리버스 프록시나 ID 공급자가 필요 없이 인터페이스를 보호합니다.