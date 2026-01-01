원클릭 설치로 Crontab UI 배포.
가져오기, 내보내기, 백업 및 HTTP 인증을 통해 cron 작업을 안전하게 관리할 수 있는 웹 기반 인터페이스입니다.
Crontab UI용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Crontab UI 활용으로 만들 수 있는 것
Crontab UI는 오류 발생 가능성이 높은 수동 크론탭 편집을 안전하고 시각적인 인터페이스로 대체하는 오픈 소스 Node.js 웹 애플리케이션입니다. 작업 추가, 삭제, 일시 중지 및 재개는 한 번의 클릭으로 가능하며, 모든 변경 사항은 적용 전에 유효성 검사를 거치므로 오타로 인해 모든 예약된 작업이 한 번에 중단되는 일이 더 이상 없습니다.
자체 VPS에 Crontab UI를 자체 호스팅하면 작업별 오류 로그, 위험한 작업 전 자동 백업, 여러 머신에서 동일한 일정을 복제하기 위한 가져오기/내보내기 기능을 갖춘 수백 개의 크론 작업을 위한 비공개 제어판을 제공합니다. 내장된 HTTP 기본 인증은 외부 리버스 프록시나 ID 공급자가 필요 없이 인터페이스를 보호합니다.
Crontab UI의 주요 특징
안전한 작업 편집
원시 crontab 파일에서 구문 오류의 위험을 감수하는 대신, 검증된 UI를 통해 cron 작업을 추가, 편집, 일시 중지, 재개 및 삭제할 수 있습니다.
가져오기 및 내보내기
기존 크론탭을 몇 초 만에 가져오고, SSH 없이 다른 머신에 동일한 스케줄을 재배포할 수 있도록 전체 구성을 내보낼 수 있습니다.
자동 백업
Crontab UI는 모든 가져오기 전에 백업을 생성하며, 실수로부터 복구하기 위해 필요에 따라 작업을 스냅샷하고 복원할 수 있도록 합니다.
작업별 오류 로그
각 예약된 작업은 자체 오류 로그를 작성하므로, 공유 시스템 로그를 검색하지 않고도 실패를 감사하고 문제를 디버그할 수 있습니다.
메일링 및 훅
각 실행 후 팀에 알리거나 다운스트림 자동화를 트리거하도록 작업별 이메일 알림 또는 웹훅 콜백을 구성합니다.
HTTP 인증
내장된 기본 인증으로 웹 UI를 보호하여 권한 있는 사용자만 예약된 작업을 보거나 수정할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Crontab UI을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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