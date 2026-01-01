Notifuse 원클릭 설치.
다중 공급자 전송 기능을 갖춘 마케팅 캠페인 및 트랜잭션 이메일용 자체 호스팅 이메일 플랫폼.
Notifuse용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Notifuse 활용으로 만들 수 있는 것
Notifuse는 마케팅 캠페인과 트랜잭션 이메일 전송을 단일 시스템으로 통합하는 오픈 소스, 자체 호스팅 이메일 플랫폼입니다. Mailchimp 또는 Brevo와 같은 구독 기반 서비스와 달리 Notifuse는 자체 서버에서 실행되어 이메일당 수수료를 없애고 구독자 데이터를 완벽하게 비공개로 유지하며 사용자의 제어하에 둡니다.
이 플랫폼은 Amazon SES, Mailgun, Postmark를 포함한 여러 이메일 공급자를 지원하므로 비용 및 전송률 요구 사항에 맞는 백엔드를 통해 메시지를 라우팅할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 캠페인 편집기, 잠재 고객 세분화, 오픈 및 클릭 추적, 그리고 프로그래밍 방식의 트랜잭션 이메일을 위한 REST API는 마케터와 개발자 모두에게 하나의 자체 호스팅 배포에서 필요한 모든 것을 제공합니다.
Notifuse의 주요 특징
캠페인 편집기
A/B 테스트, 예약, 실시간 미리보기 기능이 포함된 드래그 앤 드롭 시각 편집기로 이메일 캠페인을 구축하세요.
거래 이메일 API
동적이고 개인화된 콘텐츠를 위해 Liquid 템플릿을 사용하여 REST API를 통해 프로그래밍 방식으로 이벤트 기반 이메일을 전송합니다.
다중 공급자 제공
템플릿이나 워크플로를 변경하지 않고 Amazon SES, Mailgun, Postmark 또는 모든 SMTP 제공업체를 통해 이메일을 라우팅하세요.
구독자 세분화
구독자 속성 및 과거 참여 기록을 기반으로 특정 잠재고객 세그먼트에 캠페인을 타겟팅하세요.
열람 및 클릭 추적
대시보드에 내장된 상세한 오픈율, 클릭 추적, 전달 분석을 통해 캠페인 성과를 측정합니다.
Hostinger에서 Notifuse을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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