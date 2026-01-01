Notifuse는 마케팅 캠페인과 트랜잭션 이메일 전송을 단일 시스템으로 통합하는 오픈 소스, 자체 호스팅 이메일 플랫폼입니다. Mailchimp 또는 Brevo와 같은 구독 기반 서비스와 달리 Notifuse는 자체 서버에서 실행되어 이메일당 수수료를 없애고 구독자 데이터를 완벽하게 비공개로 유지하며 사용자의 제어하에 둡니다.

이 플랫폼은 Amazon SES, Mailgun, Postmark를 포함한 여러 이메일 공급자를 지원하므로 비용 및 전송률 요구 사항에 맞는 백엔드를 통해 메시지를 라우팅할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 캠페인 편집기, 잠재 고객 세분화, 오픈 및 클릭 추적, 그리고 프로그래밍 방식의 트랜잭션 이메일을 위한 REST API는 마케터와 개발자 모두에게 하나의 자체 호스팅 배포에서 필요한 모든 것을 제공합니다.