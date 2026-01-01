Sure는 자신의 재무 데이터를 완벽하게 제어하고자 하는 사람들을 위해 설계된 커뮤니티 유지 관리 오픈 소스 개인 재무 및 자산 관리 애플리케이션입니다. 이는 뱅킹, 투자, 대출 전반의 계좌를 추적하고, 거래를 기록 및 분류하며, 시간 경과에 따른 순자산을 모니터링하고, 다중 사용자 가구를 지원합니다. 이 모든 것은 사용자 인프라의 PostgreSQL 데이터베이스에 저장됩니다.

호스팅된 금융 도구와 달리, Sure는 SaaS 구독, 타사 데이터 공유, 서비스 중단 위험 없이 사용자 서버에서 완전히 실행됩니다. 선택적 OpenAI 통합은 AI 기반 거래 분류 및 자연어 금융 쿼리를 추가합니다. 백그라운드 Sidekiq 워커는 예약된 가져오기 및 알림을 처리하며, 메인 앱은 대화형 대시보드를 제공합니다.