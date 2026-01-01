Sure 원클릭 설치
완전한 데이터 소유권을 가지고 순자산, 계좌, 거래 및 투자를 추적할 수 있는 자체 호스팅 개인 금융 앱입니다.
Sure용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Sure 활용으로 만들 수 있는 것
Sure는 자신의 재무 데이터를 완벽하게 제어하고자 하는 사람들을 위해 설계된 커뮤니티 유지 관리 오픈 소스 개인 재무 및 자산 관리 애플리케이션입니다. 이는 뱅킹, 투자, 대출 전반의 계좌를 추적하고, 거래를 기록 및 분류하며, 시간 경과에 따른 순자산을 모니터링하고, 다중 사용자 가구를 지원합니다. 이 모든 것은 사용자 인프라의 PostgreSQL 데이터베이스에 저장됩니다.
호스팅된 금융 도구와 달리, Sure는 SaaS 구독, 타사 데이터 공유, 서비스 중단 위험 없이 사용자 서버에서 완전히 실행됩니다. 선택적 OpenAI 통합은 AI 기반 거래 분류 및 자연어 금융 쿼리를 추가합니다. 백그라운드 Sidekiq 워커는 예약된 가져오기 및 알림을 처리하며, 메인 앱은 대화형 대시보드를 제공합니다.
Sure의 주요 특징
순자산 대시보드
모든 계좌 잔액을 단일 순자산 보기로 통합하여 거래가 기록될 때마다 업데이트되며, 전체 재정 상태를 명확하게 보여줍니다.
계정 관리
단일 인터페이스에서 각 계좌의 전체 거래 내역과 함께 당좌 예금, 저축 예금, 신용 카드, 대출, 투자 계좌를 관리할 수 있습니다.
거래 분류
규칙 기반 자동화 및 수동 재정의를 통해 거래를 가져오고, 정리하고, 분류하여 정확한 지출 보고서를 작성합니다.
투자 포트폴리오 추적
구성 가능한 일정에 따라 야후 파이낸스 또는 트웰브 데이터에서 가져온 실시간 가격 데이터를 사용하여 주식 보유 현황 및 포트폴리오 성과를 모니터링합니다.
AI 재정 어시스턴트
선택적 OpenAI 통합은 지출 패턴에 대한 자연어 쿼리 및 가져온 거래의 자동 분류를 가능하게 합니다.
다중 사용자 가구
동일한 자체 호스팅 인스턴스에서 예산과 재정 목표를 공유하면서 각자의 계정으로 가족 구성원을 초대하세요.
Hostinger에서 Sure을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.