Faraday 원클릭 설치.
보안 팀을 위해 보안 발견 사항을 중앙 집중화하고 해결을 간소화하는 오픈 소스 취약점 관리 플랫폼.
Faraday용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Faraday 활용으로 만들 수 있는 것
Faraday는 보안 팀에게 전체 인프라 전반에 걸쳐 취약점을 발견하고, 추적하며, 해결할 수 있는 통합된 작업 공간을 제공하는 엔터프라이즈급 취약점 관리 플랫폼입니다. 80개 이상의 보안 도구와 통합되어 다양한 스캐너 및 테스트 프레임워크에서 스캔 데이터를 자동으로 가져오고 정규화하므로, 팀은 수동 데이터 정리 대신 분석에 집중할 수 있습니다.
VPS에 Faraday를 자체 호스팅하면 민감한 보안 발견 사항 및 감사 추적이 완벽하게 제어됩니다. 이는 취약점 데이터 처리에 대한 엄격한 규정 준수 요구 사항을 충족하는 동시에, 클라우드 기반 플랫폼의 반복적인 비용 없이 엔터프라이즈 기능을 제공합니다.
Faraday의 주요 특징
80개 이상의 도구 통합
업계 표준 스캐너 및 테스트 프레임워크에서 취약점 데이터를 자동으로 가져오고 정규화하여 수동 데이터 집계를 제거합니다.
팀 협업
역할 기반 접근 제어 기능을 갖춘 다중 사용자 작업 공간을 통해 보안 팀은 평가에 협력하고 개선 소유권을 실시간으로 추적할 수 있습니다.
위험 우선순위
내장된 위험 점수화 및 우선순위 지정 엔진은 팀이 가장 큰 실제 위협을 가하는 취약점에 개선 노력을 집중하도록 돕습니다.
규정 준수 보고
맞춤형 보고서 템플릿 및 감사 추적은 규정 준수 책임자가 보안 태세 개선을 입증하고 규제 요구 사항을 충족시키도록 돕습니다.
RESTful API
완전한 REST API는 CI/CD 파이프라인 및 SIEM 도구와의 통합을 가능하게 하여, DevSecOps 팀이 SDLC 전반에 걸쳐 취약점 추적을 자동화할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Faraday을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.