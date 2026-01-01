Faraday는 보안 팀에게 전체 인프라 전반에 걸쳐 취약점을 발견하고, 추적하며, 해결할 수 있는 통합된 작업 공간을 제공하는 엔터프라이즈급 취약점 관리 플랫폼입니다. 80개 이상의 보안 도구와 통합되어 다양한 스캐너 및 테스트 프레임워크에서 스캔 데이터를 자동으로 가져오고 정규화하므로, 팀은 수동 데이터 정리 대신 분석에 집중할 수 있습니다.

VPS에 Faraday를 자체 호스팅하면 민감한 보안 발견 사항 및 감사 추적이 완벽하게 제어됩니다. 이는 취약점 데이터 처리에 대한 엄격한 규정 준수 요구 사항을 충족하는 동시에, 클라우드 기반 플랫폼의 반복적인 비용 없이 엔터프라이즈 기능을 제공합니다.