Jitsu 원클릭 설치.
제품 이벤트를 캡처하여 귀하의 웨어하우스, 마케팅 도구 및 API로 실시간 스트리밍하는 오픈 소스 고객 데이터 플랫폼.
Jitsu용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Jitsu 활용으로 만들 수 있는 것
Jitsu는 엔지니어를 위해 Segment의 자체 호스팅 대안으로 구축된 오픈 소스 고객 데이터 플랫폼입니다. Jitsu는 네이티브 SDK를 통해 제품 및 웹사이트 이벤트를 캡처하고, 서버리스 JavaScript 함수로 처리하며, 그 결과를 데이터 웨어하우스, 마케팅 도구 및 사용자 지정 HTTP 엔드포인트로 1초 미만의 지연 시간으로 전달합니다.
VPS에 Jitsu를 자체 호스팅하면 모든 이벤트 페이로드, 고객 식별자 및 파이프라인 구성이 사용자 인프라에 유지됩니다. 이벤트당 가격 책정, MTU 제한 및 벤더 종속이 없습니다. 이 배포는 Jitsu의 전체 이벤트 파이프라인(콘솔, 수집, 로터 및 벌커)을 PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB 및 Redpanda와 함께 번들로 제공하여 단일 Compose 스택에서 프로덕션 준비가 된 CDP를 제공합니다.
Jitsu의 주요 특징
실시간 이벤트 스트리밍
캡처된 이벤트를 몇 초 내에 데이터 웨어하우스 및 SaaS 대상으로 전달하여 라이브 대시보드, 잠재고객 및 제품 분석을 지원합니다.
기본 창고 목적지
Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres, S3에 이벤트를 직접 로드하며, 스키마 관리가 내장되어 있어 별도의 ETL 도구가 필요 없습니다.
JavaScript 함수
이벤트가 대상에 도달하기 전에 서버 측에서 실행되는 사용자 지정 JavaScript 함수를 사용하여 이벤트를 필터링하고, 보강하며, 재구성합니다.
소스 커넥터
데이터베이스, SaaS API, 파일에서 Singer 및 Airbyte 커넥터를 활용하여 실시간 스트림과 함께 배치 수집을 위한 데이터를 가져옵니다.
사용자 프로필 저장소
교차 기기 ID 해결, 세분화 및 개인화 사용 사례를 위해 MongoDB에서 통합된 방문자 및 사용자 프로필을 유지합니다.
셀프 호스팅 개인 정보 보호
고객 이벤트 데이터, 식별자 및 PII를 자체 VPS 내에 보관하십시오. — Jitsu는 절대 외부로 데이터를 전송하지 않으며 데이터 파이프라인에 타사 업체를 추가하지 않습니다.
Hostinger에서 Jitsu을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.