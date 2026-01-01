Jitsu는 엔지니어를 위해 Segment의 자체 호스팅 대안으로 구축된 오픈 소스 고객 데이터 플랫폼입니다. Jitsu는 네이티브 SDK를 통해 제품 및 웹사이트 이벤트를 캡처하고, 서버리스 JavaScript 함수로 처리하며, 그 결과를 데이터 웨어하우스, 마케팅 도구 및 사용자 지정 HTTP 엔드포인트로 1초 미만의 지연 시간으로 전달합니다.

VPS에 Jitsu를 자체 호스팅하면 모든 이벤트 페이로드, 고객 식별자 및 파이프라인 구성이 사용자 인프라에 유지됩니다. 이벤트당 가격 책정, MTU 제한 및 벤더 종속이 없습니다. 이 배포는 Jitsu의 전체 이벤트 파이프라인(콘솔, 수집, 로터 및 벌커)을 PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB 및 Redpanda와 함께 번들로 제공하여 단일 Compose 스택에서 프로덕션 준비가 된 CDP를 제공합니다.