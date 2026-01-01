원클릭 설치로 Unstructured 배포
RAG 파이프라인 및 AI 모델을 위해 PDF, Word 파일 및 이미지에서 구조화된 데이터를 추출하는 문서 처리 API.
Unstructured용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Unstructured 활용으로 만들 수 있는 것
Unstructured는 AI 및 머신러닝 파이프라인을 위해 설계된 오픈 소스 문서 처리 API입니다. PDF, Word 문서, PowerPoint 프레젠테이션, 이미지, HTML 및 기타 비정형 형식을 수집하여 벡터 데이터베이스 수집에 사용할 수 있도록 깨끗하고 구조화된 텍스트 요소를 추출합니다.
VPS에 Unstructured를 자체 호스팅하면 민감한 문서를 자체 인프라 내에 유지하면서 프로덕션 RAG 시스템에서 사용되는 것과 동일한 추출 기능을 제공합니다. LangChain, LlamaIndex 및 주요 벡터 데이터베이스와 통합되어 모든 AI 애플리케이션을 위한 드롭인 문서 수집 계층이 됩니다.
Unstructured의 주요 특징
다중 형식 추출
단일하고 일관된 API 엔드포인트를 통해 PDF, Word, Excel, PowerPoint, 이미지, HTML 및 이메일 형식을 처리합니다.
RAG 파이프라인 준비 완료
출력은 검색 증강 생성(RAG)을 위해 Weaviate, Pinecone, Chroma와 같은 벡터 데이터베이스에 직접 수집되도록 구성됩니다.
LangChain 연동
네이티브 LangChain 및 LlamaIndex 로더는 Unstructured를 모든 AI 애플리케이션 프레임워크를 위한 드롭인 문서 소스로 만듭니다.
테이블 추출
PDF 및 Word 문서에서 테이블을 정확하게 추출하며, 다운스트림 데이터 처리 작업을 위해 구조를 보존합니다.
온프레미스 개인 정보 보호
자체 VPS에서 실행하면 추출 과정 중에 민감한 문서가 인프라를 벗어나지 않도록 보장합니다.
Hostinger에서 Unstructured을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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