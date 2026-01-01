Unstructured는 AI 및 머신러닝 파이프라인을 위해 설계된 오픈 소스 문서 처리 API입니다. PDF, Word 문서, PowerPoint 프레젠테이션, 이미지, HTML 및 기타 비정형 형식을 수집하여 벡터 데이터베이스 수집에 사용할 수 있도록 깨끗하고 구조화된 텍스트 요소를 추출합니다.

VPS에 Unstructured를 자체 호스팅하면 민감한 문서를 자체 인프라 내에 유지하면서 프로덕션 RAG 시스템에서 사용되는 것과 동일한 추출 기능을 제공합니다. LangChain, LlamaIndex 및 주요 벡터 데이터베이스와 통합되어 모든 AI 애플리케이션을 위한 드롭인 문서 수집 계층이 됩니다.