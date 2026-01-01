스윙 뮤직은 구독료, 라이선스 제한 또는 오디오 압축 없이 상업 서비스와 같은 스트리밍 품질의 경험을 개인 오디오 컬렉션에 선사합니다. 음악 폴더를 자동으로 스캔하고 메타데이터를 추출하며, 앨범 아트, 가사 표시, 청취 기록을 기반으로 생성된 개인화된 일일 믹스를 포함하는 세련된 웹 인터페이스를 통해 아티스트, 앨범, 장르별로 모든 콘텐츠를 정리합니다.

VPS에 자체 호스팅하면 가정의 업로드 속도나 동적 IP에 의존하지 않고 어디서든 라이브러리에 안정적으로 원격 액세스할 수 있습니다. FLAC 및 무손실 형식은 기본적으로 재생되어 오디오 충실도가 손상되지 않으며, 다중 사용자 프로필을 통해 온 가족이 하나의 라이브러리를 공유하면서도 별도의 청취 기록을 유지할 수 있습니다.