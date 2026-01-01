스윙 음악 원클릭 설치.
개인 오디오 컬렉션을 위한 Spotify와 같은 인터페이스를 갖춘 자체 호스팅 음악 스트리밍 서버로, 일일 믹스, 가사, FLAC을 지원합니다.
Swing Music용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Swing Music 활용으로 만들 수 있는 것
스윙 뮤직은 구독료, 라이선스 제한 또는 오디오 압축 없이 상업 서비스와 같은 스트리밍 품질의 경험을 개인 오디오 컬렉션에 선사합니다. 음악 폴더를 자동으로 스캔하고 메타데이터를 추출하며, 앨범 아트, 가사 표시, 청취 기록을 기반으로 생성된 개인화된 일일 믹스를 포함하는 세련된 웹 인터페이스를 통해 아티스트, 앨범, 장르별로 모든 콘텐츠를 정리합니다.
VPS에 자체 호스팅하면 가정의 업로드 속도나 동적 IP에 의존하지 않고 어디서든 라이브러리에 안정적으로 원격 액세스할 수 있습니다. FLAC 및 무손실 형식은 기본적으로 재생되어 오디오 충실도가 손상되지 않으며, 다중 사용자 프로필을 통해 온 가족이 하나의 라이브러리를 공유하면서도 별도의 청취 기록을 유지할 수 있습니다.
Swing Music의 주요 특징
무손실 오디오 스트리밍
FLAC 및 기타 무손실 형식을 트랜스코딩이나 압축 없이 기본적으로 스트리밍하며, 녹음 파일의 전체 오디오 품질을 보존합니다.
일일 믹스
청취 기록을 기반으로 개인화된 재생 목록을 생성하여, 최근에 재생하지 않은 앨범을 찾아내고 라이브러리를 최신 상태로 유지합니다.
가사 표시
재생 중 동기화된 가사를 표시하여 별도의 앱이나 브라우저 탭으로 전환할 필요 없이 따라 부를 수 있도록 합니다.
Last.fm 스크로블링
재생하는 모든 트랙을 Last.fm에 자동으로 기록하여, 청취 통계 및 음악 추천을 최신 상태로 유지합니다.
다중 사용자 프로필
각 사용자는 서버에서 동일한 음악 라이브러리를 공유하면서 자신만의 청취 기록, 즐겨찾기 및 추천을 유지합니다.
Hostinger에서 Swing Music을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.