OrangeHRM은 전 세계 수천 개의 조직에서 사용되는 완전한 오픈 소스 인적 자원 관리 플랫폼입니다. 직원 기록 및 휴가 관리부터 성과 검토, 채용 파이프라인, 시간 추적까지 전체 HR 라이프사이클을 단일 자체 호스팅 애플리케이션에서 다룹니다.

자체 VPS에 OrangeHRM을 호스팅하면 사용자당 SaaS 수수료 없이 모든 직원 데이터, 급여 정보 및 HR 기록을 직접 제어할 수 있습니다. 민감한 인력 데이터에 대한 완전한 소유권을 유지하면서 맞춤형 보고 및 통합을 위해 데이터베이스에 대한 전체 액세스 권한을 얻습니다.