Enclosed는 비공개 종단 간 암호화된 메모를 전송하기 위한 오픈 소스 웹 애플리케이션입니다. 기본 브라우저 암호화 API를 사용하여 서버에 도달하기 전에 클라이언트 측에서 콘텐츠를 암호화합니다. 즉, 호스트는 암호화되지 않은 텍스트에 절대 접근할 수 없습니다. 메모는 한 번 읽은 후 자동 파기되거나 구성 가능한 기간 후에 만료되도록 설정할 수 있습니다.

VPS에 Enclosed를 자체 호스팅하면 암호화된 메모 저장이 전적으로 자체 인프라에 유지되도록 보장합니다. 민감한 자격 증명, API 키 또는 기밀 정보를 다루는 조직은 데이터 상주에 대한 완전한 제어권을 얻고 타사 호스팅 서비스에 의존하지 않고도 사용자 지정 만료 정책을 적용할 수 있습니다.