원클릭 설치로 통합 배포
만료 제어 및 비밀번호 보호 기능이 있는 개인 정보 보호 암호화된 메모를 공유하기 위한 최소한의 웹 애플리케이션
Enclosed용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Enclosed 활용으로 만들 수 있는 것
Enclosed는 비공개 종단 간 암호화된 메모를 전송하기 위한 오픈 소스 웹 애플리케이션입니다. 기본 브라우저 암호화 API를 사용하여 서버에 도달하기 전에 클라이언트 측에서 콘텐츠를 암호화합니다. 즉, 호스트는 암호화되지 않은 텍스트에 절대 접근할 수 없습니다. 메모는 한 번 읽은 후 자동 파기되거나 구성 가능한 기간 후에 만료되도록 설정할 수 있습니다.
VPS에 Enclosed를 자체 호스팅하면 암호화된 메모 저장이 전적으로 자체 인프라에 유지되도록 보장합니다. 민감한 자격 증명, API 키 또는 기밀 정보를 다루는 조직은 데이터 상주에 대한 완전한 제어권을 얻고 타사 호스팅 서비스에 의존하지 않고도 사용자 지정 만료 정책을 적용할 수 있습니다.
Enclosed의 주요 특징
클라이언트 측 암호화
메모는 전송 전에 네이티브 웹 암호화 API를 사용하여 브라우저에서 암호화되므로, 서버는 암호화되지 않은 콘텐츠를 볼 수 없습니다.
자동 소멸 메모
메모를 한 번 읽은 후 또는 정해진 시간 범위 후에 만료되도록 설정하여, 민감한 정보가 필요 이상으로 오래 유지되지 않도록 합니다.
비밀번호 보호
모든 노트에 선택적 비밀번호를 추가하여, 수신자가 인증해야만 콘텐츠를 해독하고 표시할 수 있습니다.
공유 가능한 링크
각 노트는 이메일, 채팅 또는 SMS를 통해 전송될 수 있는 고유한 URL을 생성하며, 수신자에게는 계정 또는 등록이 필요하지 않습니다.
경량 배포
최소한의 리소스 요구 사항을 가진 단일 컨테이너는 Enclosed를 동일한 VPS에서 다른 서비스와 함께 쉽게 실행할 수 있게 합니다.
Hostinger에서 Enclosed을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.