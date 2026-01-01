Yamtrack은 영화, TV 프로그램, 애니메이션, 만화, 게임, 책, 만화의 시청 및 플레이 목록을 하나의 대시보드로 통합하는 자체 호스팅 미디어 추적 애플리케이션입니다. TMDB 및 기타 소스에서 메타데이터를 가져와 진행 상황 추적 및 상태 관리 기능을 통해 추적되는 모든 항목에 대한 풍부한 세부 정보를 제공합니다.

VPS에 Yamtrack을 자체 호스팅하면 타사 추적 없이 전체 미디어 소비 기록을 비공개로 유지할 수 있습니다. Jellyfin 통합은 미디어 서버에서 자동 시청 추적을 가능하게 하며, 캘린더 보기에서는 예정된 릴리스를 보여주고, Trakt, MAL, AniList에서 가져오기 기능을 통해 기존 서비스에서 쉽게 마이그레이션할 수 있습니다.