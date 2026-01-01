Yamtrack 원클릭 설치.
Jellyfin 통합을 지원하는 영화, TV 프로그램, 애니메이션, 만화, 게임, 도서용 자체 호스팅 미디어 트래커입니다.
Yamtrack용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Yamtrack 활용으로 만들 수 있는 것
Yamtrack은 영화, TV 프로그램, 애니메이션, 만화, 게임, 책, 만화의 시청 및 플레이 목록을 하나의 대시보드로 통합하는 자체 호스팅 미디어 추적 애플리케이션입니다. TMDB 및 기타 소스에서 메타데이터를 가져와 진행 상황 추적 및 상태 관리 기능을 통해 추적되는 모든 항목에 대한 풍부한 세부 정보를 제공합니다.
VPS에 Yamtrack을 자체 호스팅하면 타사 추적 없이 전체 미디어 소비 기록을 비공개로 유지할 수 있습니다. Jellyfin 통합은 미디어 서버에서 자동 시청 추적을 가능하게 하며, 캘린더 보기에서는 예정된 릴리스를 보여주고, Trakt, MAL, AniList에서 가져오기 기능을 통해 기존 서비스에서 쉽게 마이그레이션할 수 있습니다.
Yamtrack의 주요 특징
멀티미디어 추적
항목별 상태와 함께 영화, TV 프로그램, 애니메이션, 만화, 게임, 도서, 만화책을 하나의 통합 대시보드에서 추적할 수 있습니다.
Jellyfin 통합
Jellyfin에서 재생될 때 영화 및 에피소드를 수동 기록 없이 자동으로 시청 완료로 표시합니다.
Trakt 및 MAL에서 가져오기
기존 시청 기록을 Trakt, MyAnimeList, AniList 및 기타 서비스에서 몇 번의 클릭만으로 Yamtrack으로 마이그레이션하세요.
출시 캘린더
추적 중인 프로그램, 영화, 게임의 다가오는 출시일을 캘린더에서 확인하여 시청 일정을 계획하세요.
릴리스 알림
시청 목록에 있는 모든 항목에 대한 새로운 에피소드 및 출시작 알림을 Discord, Telegram 또는 Slack을 통해 받으세요.
Hostinger에서 Yamtrack을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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