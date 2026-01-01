Invoice Ninja는 인보이스 생성, 경비 추적, 고객 관리 및 결제 수락을 위한 기능이 풍부한 오픈 소스 플랫폼입니다. 전 세계 100,000개 이상의 기업에서 신뢰하며, 40개 이상의 결제 게이트웨이, 자동 알림, 반복 인보이스 및 시간 추적을 지원합니다. 이 모든 것을 하나의 자체 호스팅 애플리케이션에서 제공합니다.

자체 VPS에서 Invoice Ninja를 실행하면 거래당 수수료, 구독료, 벤더 종속 없이 재무 데이터를 직접 관리할 수 있습니다. 민감한 사업 데이터를 타사 SaaS 제공업체와 공유할 필요 없이 고객 기록, 결제 내역 및 재무 보고서에 대한 완전한 소유권을 가집니다.