Invoice Ninja 원클릭 설치.
프리랜서 및 중소기업을 위한 오픈 소스 송장 발행, 청구 및 결제 플랫폼
Invoice Ninja용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Invoice Ninja 활용으로 만들 수 있는 것
Invoice Ninja는 인보이스 생성, 경비 추적, 고객 관리 및 결제 수락을 위한 기능이 풍부한 오픈 소스 플랫폼입니다. 전 세계 100,000개 이상의 기업에서 신뢰하며, 40개 이상의 결제 게이트웨이, 자동 알림, 반복 인보이스 및 시간 추적을 지원합니다. 이 모든 것을 하나의 자체 호스팅 애플리케이션에서 제공합니다.
자체 VPS에서 Invoice Ninja를 실행하면 거래당 수수료, 구독료, 벤더 종속 없이 재무 데이터를 직접 관리할 수 있습니다. 민감한 사업 데이터를 타사 SaaS 제공업체와 공유할 필요 없이 고객 기록, 결제 내역 및 재무 보고서에 대한 완전한 소유권을 가집니다.
Invoice Ninja의 주요 특징
다중 게이트웨이 결제
Stripe, PayPal, Authorize.net 및 40개 이상의 다른 결제 게이트웨이를 통해 추가 구독 없이 고객에게 발행되는 인보이스에서 직접 결제를 받습니다.
정기 청구서
수동 개입 없이 구성된 주기에 따라 자동으로 생성 및 발송되는 예약 청구서를 통해 리테이너 고객의 청구를 자동화합니다.
시간 기록
내장 타이머로 청구 가능한 시간을 기록하고, 추적된 시간을 한 번의 클릭으로 송장 항목으로 직접 변환하세요.
클라이언트 포털
고객이 직접 연락할 필요 없이 인보이스를 확인하고, 결제하고, 명세서를 다운로드할 수 있는 브랜드 셀프 서비스 포털을 제공합니다.
비용 관리
비즈니스 비용을 추적하고, 영수증을 첨부하며, 비용을 청구 가능한 고객 요금으로 하나의 원활한 워크플로에서 전환합니다.
Hostinger에서 Invoice Ninja을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.