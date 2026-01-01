useSend는 Resend, SendGrid, Postmark의 오픈 소스 대안으로, 이메일 전송 스택 전체를 직접 소유할 수 있게 해줍니다. Next.js 기반으로 구축되었으며 AWS SES를 전송 백엔드로 사용하여, 트랜잭션 이메일과 마케팅 이메일 모두를 위한 깔끔한 REST API와 SMTP 게이트웨이를 제공합니다. 이메일당 수수료나 벤더 종속이 없습니다.

VPS에 useSend를 자체 호스팅하면 전송 도메인, 구독자 목록, 이메일 분석을 전적으로 제어할 수 있습니다. 전송률 모니터링, 도메인 관리, 반송 및 웹훅 처리, 캠페인 예약 등을 위한 통합 대시보드를 직접 소유한 인프라에서 모두 이용할 수 있습니다.