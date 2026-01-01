원클릭 설치로 useSend 배포
오픈 소스 이메일 전송 인프라 — 트랜잭션 및 마케팅 이메일 플랫폼을 직접 호스팅하세요.
useSend용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
useSend 활용으로 만들 수 있는 것
useSend는 Resend, SendGrid, Postmark의 오픈 소스 대안으로, 이메일 전송 스택 전체를 직접 소유할 수 있게 해줍니다. Next.js 기반으로 구축되었으며 AWS SES를 전송 백엔드로 사용하여, 트랜잭션 이메일과 마케팅 이메일 모두를 위한 깔끔한 REST API와 SMTP 게이트웨이를 제공합니다. 이메일당 수수료나 벤더 종속이 없습니다.
VPS에 useSend를 자체 호스팅하면 전송 도메인, 구독자 목록, 이메일 분석을 전적으로 제어할 수 있습니다. 전송률 모니터링, 도메인 관리, 반송 및 웹훅 처리, 캠페인 예약 등을 위한 통합 대시보드를 직접 소유한 인프라에서 모두 이용할 수 있습니다.
useSend의 주요 특징
REST API & SMTP
개발자 친화적인 REST API 또는 표준 SMTP를 통해 이메일을 전송할 수 있습니다. 기존 애플리케이션 및 이메일 라이브러리와 드롭인 호환됩니다.
전달 분석
내장 분석 대시보드로 전송, 열림, 클릭 및 반송된 이메일을 실시간으로 추적합니다.
도메인 관리
DNS 레코드 안내에 따라 사용자 지정 발신 도메인을 추가하고 확인하여, 이메일 평판을 자체 인프라에 연결된 상태로 유지할 수 있습니다.
예약 발송
스케줄 API를 사용하여 향후 발송을 위한 이메일을 대기열에 추가하여, 드립 캠페인 및 시간대 인식 트랜잭션 흐름을 활성화할 수 있습니다.
웹훅 이벤트
다운스트림 처리를 위해 구성 가능한 웹훅을 통해 실시간 전송 이벤트(바운스, 불만, 열기, 클릭)를 수신하세요.
Hostinger에서 useSend을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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