Expensave 원클릭 설치.
지출 습관을 모니터링하고 가계 예산을 관리하기 위한 오픈 소스 개인 및 가족 지출 추적기입니다.
Expensave용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Expensave 활용으로 만들 수 있는 것
Expensave는 자신의 금융 데이터를 완벽하게 제어하고자 하는 개인 및 가족을 위해 구축된 오픈 소스 지출 추적 애플리케이션입니다. 공유 지출 달력, 은행 명세서 가져오기, 지출 습관 보고서를 통해 원시 거래 데이터를 돈이 어디로 가는지 이해하는 데 도움이 되는 실행 가능한 통찰력으로 전환합니다.
자체 VPS에 Expensave를 자체 호스팅하면 민감한 금융 데이터를 타사 상업 서버에 보관하지 않고, 반복되는 구독료를 없애며, 자격 증명을 공유하지 않고도 모든 가구 구성원에게 액세스 권한을 제공합니다. 동시에 자동 백업은 수년간의 지출 내역을 보호합니다.
Expensave의 주요 특징
공유 경비 캘린더
여러 사용자가 동일한 캘린더에 기여할 수 있어 가족과 룸메이트가 가계 예산 투명성을 쉽게 유지할 수 있습니다.
은행 명세서 가져오기
금융 기관의 명세서를 가져와 거래를 자동으로 채우고, 수동 입력을 줄이며, 완전한 지출 기록을 보장합니다.
소비 습관 보고서
시각적 분석은 시간 경과에 따른 수입과 지출을 카테고리별로 분류하여, 더 현명한 예산 결정을 내리는 데 도움이 되는 패턴을 보여줍니다.
프로그레시브 웹 앱
모바일 반응형 PWA를 통해 어떤 기기에서든 즉시 경비를 기록할 수 있으므로, 이동 중에도 거래를 놓치지 않습니다.
개인 정보 보호 우선 디자인
모든 금융 데이터는 자체 서버에 보관됩니다 — 타사 분석, 구독료, 상업 플랫폼 중단 위험이 없습니다.
Hostinger에서 Expensave을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.