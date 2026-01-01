Expensave는 자신의 금융 데이터를 완벽하게 제어하고자 하는 개인 및 가족을 위해 구축된 오픈 소스 지출 추적 애플리케이션입니다. 공유 지출 달력, 은행 명세서 가져오기, 지출 습관 보고서를 통해 원시 거래 데이터를 돈이 어디로 가는지 이해하는 데 도움이 되는 실행 가능한 통찰력으로 전환합니다.

자체 VPS에 Expensave를 자체 호스팅하면 민감한 금융 데이터를 타사 상업 서버에 보관하지 않고, 반복되는 구독료를 없애며, 자격 증명을 공유하지 않고도 모든 가구 구성원에게 액세스 권한을 제공합니다. 동시에 자동 백업은 수년간의 지출 내역을 보호합니다.