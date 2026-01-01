NATS는 클라우드 네이티브 아키텍처를 위해 구축된 경량 오픈소스 메시징 시스템입니다. 이는 20MB 미만의 서버 바이너리와 외부 종속성 없이 서브 밀리초 단위의 발행-구독, 요청-응답, 큐 그룹 메시징을 제공합니다. NATS는 초당 수백만 개의 메시지를 처리하여 사용 가능한 가장 빠른 메시지 브로커 중 하나입니다.

NATS의 내장 지속성 계층인 JetStream은 별도의 큐 또는 데이터베이스 서비스 없이도 내구성 있는 스트림, 재생 및 정확히 한 번 전달 기능을 추가합니다. 자체 VPS에 NATS를 자체 호스팅하면 데이터 지역성에 대한 완전한 제어권을 가지며, 메시지당 클라우드 요금을 없애고, 최소한의 지연 시간을 위해 메시지 버스를 서비스에 최대한 가깝게 배치할 수 있습니다.