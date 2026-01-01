NATS 원클릭 설치.
마이크로서비스, IoT 및 분산 애플리케이션을 위한 서브 밀리초 지연 시간을 갖춘 클라우드 네이티브 고성능 메시징 시스템.
NATS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
NATS 활용으로 만들 수 있는 것
NATS는 클라우드 네이티브 아키텍처를 위해 구축된 경량 오픈소스 메시징 시스템입니다. 이는 20MB 미만의 서버 바이너리와 외부 종속성 없이 서브 밀리초 단위의 발행-구독, 요청-응답, 큐 그룹 메시징을 제공합니다. NATS는 초당 수백만 개의 메시지를 처리하여 사용 가능한 가장 빠른 메시지 브로커 중 하나입니다.
NATS의 내장 지속성 계층인 JetStream은 별도의 큐 또는 데이터베이스 서비스 없이도 내구성 있는 스트림, 재생 및 정확히 한 번 전달 기능을 추가합니다. 자체 VPS에 NATS를 자체 호스팅하면 데이터 지역성에 대한 완전한 제어권을 가지며, 메시지당 클라우드 요금을 없애고, 최소한의 지연 시간을 위해 메시지 버스를 서비스에 최대한 가깝게 배치할 수 있습니다.
NATS의 주요 특징
Pub/Sub 메시징
주제 기반 라우팅과 와일드카드 구독을 통해 원하는 수의 구독자에게 메시지를 즉시 브로드캐스트하여 유연한 메시지 팬아웃을 지원합니다.
JetStream 영속성
내구성 있는 스트림과 소비자를 통해 메시지를 영구적으로 저장하고, 재생하며 처리할 수 있습니다. — 추가 인프라 없이 단 한 번 전송 및 메시지 기록 기능을 제공합니다.
요청-응답 패턴
내장된 요청-응답 기능을 통해 비동기 메시징 위에서 동기식 RPC를 구축하여, 자동 시간 초과 처리로 서비스 간 호출을 가능하게 합니다.
큐 그룹
큐 그룹을 사용하여 수평적으로 확장된 소비자에게 작업을 분산합니다. — NATS는 그룹의 모든 멤버에게 메시지를 자동으로 로드 밸런싱합니다.
내장형 클러스터링
자동 경로 검색 및 RAFT 기반 JetStream 복제를 통해 여러 노드에 걸쳐 고가용성을 위한 내결함성 클러스터를 구성합니다.
HTTP 모니터링
8222 포트의 내장된 모니터링 엔드포인트를 통해 서버 상태, 연결 통계, JetStream 지표 및 구독 데이터를 확인하세요.
Hostinger에서 NATS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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