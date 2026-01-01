Nuclio는 실시간 이벤트 및 데이터 처리를 위한 고성능 오픈소스 서버리스 플랫폼입니다. 이는 HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS, 예약된 cron 작업 등 다양한 트리거에 반응하는 함수로 코드를 실행하며, 수요에 따라 각 함수를 자동으로 확장 및 축소합니다. 함수는 브라우저 대시보드에서 직접 빌드 및 배포되는 전용 컨테이너에서 실행됩니다.

일반적인 자동화 도구와 달리, Nuclio는 속도를 위해 설계되었으며, 프로세스당 초당 수십만 개의 이벤트를 처리하고, 머신러닝 추론을 위한 선택적 GPU 가속을 제공합니다. 자체 VPS에 Nuclio를 셀프 호스팅하면 데이터 파이프라인, 모델 및 이벤트 소스를 완벽하게 제어할 수 있으며, 호출당 클라우드 요금이나 벤더 종속이 없습니다.