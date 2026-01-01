원클릭 설치로 Nuclio 배포
자동 스케일링 및 GPU 지원을 갖춘 실시간 이벤트 및 데이터 처리를 위한 고성능 오픈 소스 서버리스 플랫폼입니다.
Nuclio용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Nuclio 활용으로 만들 수 있는 것
Nuclio는 실시간 이벤트 및 데이터 처리를 위한 고성능 오픈소스 서버리스 플랫폼입니다. 이는 HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS, 예약된 cron 작업 등 다양한 트리거에 반응하는 함수로 코드를 실행하며, 수요에 따라 각 함수를 자동으로 확장 및 축소합니다. 함수는 브라우저 대시보드에서 직접 빌드 및 배포되는 전용 컨테이너에서 실행됩니다.
일반적인 자동화 도구와 달리, Nuclio는 속도를 위해 설계되었으며, 프로세스당 초당 수십만 개의 이벤트를 처리하고, 머신러닝 추론을 위한 선택적 GPU 가속을 제공합니다. 자체 VPS에 Nuclio를 셀프 호스팅하면 데이터 파이프라인, 모델 및 이벤트 소스를 완벽하게 제어할 수 있으며, 호출당 클라우드 요금이나 벤더 종속이 없습니다.
Nuclio의 주요 특징
실시간 이벤트 트리거
HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS 및 cron 스케줄에서 글루 코드를 작성하지 않고 함수를 트리거합니다.
자동 확장
각 기능은 로드 시 확장되고 유휴 시 축소되어 모든 워크로드에서 리소스 사용량을 효율적으로 유지합니다.
다중 언어 런타임
각 작업에 가장 적합한 런타임을 사용하여 Go, Python, Java, .NET, Node.js 또는 Shell로 함수를 작성하세요.
GPU 가속 추론
함수에 GPU를 연결하여 빠른 머신러닝 추론 및 데이터 집약적인 실시간 처리 파이프라인에 활용할 수 있습니다.
브라우저 기반 대시보드
브라우저를 떠나지 않고 깔끔한 웹 UI에서 함수를 구축, 배포, 호출 및 모니터링할 수 있습니다.
Hostinger에서 Nuclio을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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