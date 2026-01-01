Plandex 원클릭 설치.
여러 파일에 걸쳐 크고 여러 단계로 이루어진 작업을 계획하고 실행하는 오픈 소스 터미널 AI 코딩 에이전트.
Plandex용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Plandex 활용으로 만들 수 있는 것
Plandex는 터미널에서 실행되며 수십 개의 파일과 여러 단계를 아우르는 실제 소프트웨어 작업을 처리하는 오픈 소스 AI 코딩 에이전트입니다. 단발성 스니펫을 생성하는 대신, 계획을 수립하고 개선하며, 변경 사항을 적용하기 전에 차이점 기반 검토를 위해 파일 변경 사항을 샌드박스 처리하고, 대규모 코드베이스에서 작업하기 위해 최대 200만 토큰의 컨텍스트를 처리합니다.
VPS에 Plandex를 자체 호스팅하면 코드, 프롬프트 및 계획을 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있으며, 동시에 경량 Plandex CLI가 모든 개발 머신에서 연결할 수 있는 영구 서버를 제공합니다. OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google 또는 로컬 Ollama와 같은 자체 모델 공급자 자격 증명을 가져오므로 좌석당 플랫폼 수수료나 공급업체 종속이 없습니다.
Plandex의 주요 특징
큰 작업 계획
일회성 코드 스니펫을 생성하는 대신 수십 개의 파일에 걸쳐 발생하는 변경 사항에 대한 다단계 계획을 수립합니다.
2M 토큰 컨텍스트
최대 2백만 토큰의 컨텍스트 창을 사용하여 대규모 코드베이스를 로드하고 추론합니다.
Diff 기반 검토
파일 편집을 샌드박스 처리하고 모든 변경 사항에 대한 차이점을 보여주므로, 작업 트리에 영향을 주기 전에 승인하거나 거부할 수 있습니다.
다중 공급자 모델
단일 CLI 세션에서 OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini 및 로컬 Ollama 모델에 연결됩니다.
터미널 네이티브 REPL
퍼지 명령 완성, 스크립팅, 파이핑 지원 기능을 갖춘 터미널 REPL에서 실행되며, 브라우저 탭은 필요하지 않습니다.
자체 호스팅 서버
노트북의 CLI는 VPS에 있는 Plandex 서버에 연결되어 계획과 프로젝트 상태를 사용자가 제어할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Plandex을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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