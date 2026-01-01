Plandex는 터미널에서 실행되며 수십 개의 파일과 여러 단계를 아우르는 실제 소프트웨어 작업을 처리하는 오픈 소스 AI 코딩 에이전트입니다. 단발성 스니펫을 생성하는 대신, 계획을 수립하고 개선하며, 변경 사항을 적용하기 전에 차이점 기반 검토를 위해 파일 변경 사항을 샌드박스 처리하고, 대규모 코드베이스에서 작업하기 위해 최대 200만 토큰의 컨텍스트를 처리합니다.

VPS에 Plandex를 자체 호스팅하면 코드, 프롬프트 및 계획을 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있으며, 동시에 경량 Plandex CLI가 모든 개발 머신에서 연결할 수 있는 영구 서버를 제공합니다. OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google 또는 로컬 Ollama와 같은 자체 모델 공급자 자격 증명을 가져오므로 좌석당 플랫폼 수수료나 공급업체 종속이 없습니다.