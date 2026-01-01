Meteroid는 고객에게 가격을 책정하고, 사용량을 측정하며, 청구하는 방식에 대한 완전한 제어가 필요한 최신 SaaS 기업을 위해 구축된 오픈소스 결제 플랫폼입니다. 단일 API 및 관리자 UI를 통해 구독, 사용량 기반 가격 책정, 하이브리드 요금제, 무료 체험, 쿠폰, 기존 고객 우대 정책을 처리하여 Stripe Billing, 측정 서비스, 자체 개발 청구 레이어를 함께 연결할 필요가 없습니다.

Meteroid를 자체 호스팅하면 고객 데이터, 가격 책정 로직, 수익 기록을 자체 VPS 내에 보관하며, 타사 결제 공급업체로부터 이벤트당 수수료가 발생하지 않습니다. 이 배포에는 PostgreSQL, 대용량 측정 분석을 위한 ClickHouse, 그리고 이벤트 스트리밍을 위한 Redpanda가 포함됩니다.