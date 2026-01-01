Meteroid 원클릭 설치.
SaaS를 위한 오픈 소스 가격 책정 및 청구 인프라 — 구독, 사용량 기반 측정, 인보이싱 및 수익 분석.
Meteroid용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Meteroid 활용으로 만들 수 있는 것
Meteroid는 고객에게 가격을 책정하고, 사용량을 측정하며, 청구하는 방식에 대한 완전한 제어가 필요한 최신 SaaS 기업을 위해 구축된 오픈소스 결제 플랫폼입니다. 단일 API 및 관리자 UI를 통해 구독, 사용량 기반 가격 책정, 하이브리드 요금제, 무료 체험, 쿠폰, 기존 고객 우대 정책을 처리하여 Stripe Billing, 측정 서비스, 자체 개발 청구 레이어를 함께 연결할 필요가 없습니다.
Meteroid를 자체 호스팅하면 고객 데이터, 가격 책정 로직, 수익 기록을 자체 VPS 내에 보관하며, 타사 결제 공급업체로부터 이벤트당 수수료가 발생하지 않습니다. 이 배포에는 PostgreSQL, 대용량 측정 분석을 위한 ClickHouse, 그리고 이벤트 스트리밍을 위한 Redpanda가 포함됩니다.
Meteroid의 주요 특징
구독 관리
반복 상품, 무료 체험, 업그레이드, 다운그레이드 및 기존 가격 정책을 단일 관리자 UI 및 REST API를 통해 관리할 수 있습니다.
사용량 기반 계량
제품 이벤트를 ClickHouse로 스트리밍하고, API 호출, 좌석 또는 스토리지와 같은 측정된 차원에 따라 1초 미만의 수집 속도로 요금을 청구합니다.
자동 송장 발행
각 청구 주기마다 정확한 비례 계산이 적용된 인보이스를 생성하고, 웹훅 또는 다운스트림 결제 처리기를 통해 전달합니다.
하이브리드 가격 모델
맞춤형 청구 코드 없이 정액 요금, 좌석별 요금, 계층별 사용량 및 일회성 항목을 동일한 상품에서 결합할 수 있습니다.
매출 분석
실시간 청구 데이터를 기반으로 하는 내장 대시보드를 통해 MRR, 이탈률, 확장, 코호트 유지율을 추적하세요.
개방형 REST 및 gRPC API
최고 수준의 REST 및 gRPC API를 사용하여 Meteroid를 제품에 통합하고, 폐쇄형 결제 벤더에 종속되는 것을 방지하세요.
Hostinger에서 Meteroid을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.