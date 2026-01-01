LibreChat은 15,000개 이상의 GitHub 스타를 보유한 자체 호스팅 ChatGPT 대안으로, 여러 AI 제공업체와 상호 작용할 수 있는 단일하고 세련된 인터페이스를 제공합니다. OpenAI GPT 모델, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, 그리고 Ollama를 통한 로컬 호스팅 모델을 지원하며, 여러 벤더 대시보드 사이를 오갈 필요 없이 단일 배포에서 이 모든 것을 이용할 수 있습니다.

이 템플릿은 완전한 LibreChat 스택을 포함합니다: 대화 저장을 위한 MongoDB, 전체 텍스트 채팅 기록 검색을 위한 MeiliSearch, 그리고 RAG 문서 쿼리를 위한 PostgreSQL 벡터 데이터베이스. 자체 VPS에서 실행하면 민감한 대화를 인프라에 유지하면서 API 키, 사용자 액세스 및 비용 관리에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다.