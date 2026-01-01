LibreChat 원클릭 설치.
OpenAI, Anthropic, Google Gemini 및 로컬 모델을 위한 통합 인터페이스를 제공하는 오픈 소스 AI 챗 플랫폼입니다.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
LibreChat 활용으로 만들 수 있는 것
LibreChat은 15,000개 이상의 GitHub 스타를 보유한 자체 호스팅 ChatGPT 대안으로, 여러 AI 제공업체와 상호 작용할 수 있는 단일하고 세련된 인터페이스를 제공합니다. OpenAI GPT 모델, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, 그리고 Ollama를 통한 로컬 호스팅 모델을 지원하며, 여러 벤더 대시보드 사이를 오갈 필요 없이 단일 배포에서 이 모든 것을 이용할 수 있습니다.
이 템플릿은 완전한 LibreChat 스택을 포함합니다: 대화 저장을 위한 MongoDB, 전체 텍스트 채팅 기록 검색을 위한 MeiliSearch, 그리고 RAG 문서 쿼리를 위한 PostgreSQL 벡터 데이터베이스. 자체 VPS에서 실행하면 민감한 대화를 인프라에 유지하면서 API 키, 사용자 액세스 및 비용 관리에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다.
LibreChat의 주요 특징
다중 공급자 AI 액세스
OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI 및 로컬 Ollama 모델을 연결하고 단일 채팅 세션에서 이들 간에 전환할 수 있습니다.
RAG 문서 쿼리
문서를 업로드하고, 내장된 pgvector 기반 검색 파이프라인을 사용하여 연결된 모든 AI 모델로 쿼리하세요.
대화 검색
전체 대화 기록에서 MeiliSearch 기반의 전체 텍스트 검색 기능을 통해 지난 채팅을 즉시 찾을 수 있습니다.
사용자 관리
이메일/비밀번호 로그인으로 여러 사용자를 등록하고, API 키 액세스를 중앙에서 관리하며, 사용자별 토큰 사용량을 추적합니다.
완전한 개인정보 보호
모든 AI 대화 및 업로드된 문서는 귀하의 VPS에 유지됩니다 — 귀하가 선택한 AI 공급자 API 외에는 타사 데이터 수집은 없습니다.
Hostinger에서 LibreChat을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.