Songloft 원클릭 설치
Subsonic 호환 API, JS 플러그인 샌드박스 및 내장 웹 플레이어를 갖춘 자체 호스팅 개인 음악 서버.
Songloft용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Songloft 활용으로 만들 수 있는 것
Songloft는 Go로 작성된 가벼운 개인 음악 서버로, 로컬 라이브러리를 스캔하고 MP3, FLAC, WAV, APE, OGG, M4A 파일에서 커버 아트와 메타데이터를 추출하며, 내장 웹 인터페이스 또는 Subsonic 호환 클라이언트를 통해 모든 것을 스트리밍합니다. QuickJS 플러그인 샌드박스는 바이너리를 재컴파일할 필요 없이 사용자 지정 오디오 소스, 메타데이터 제공자 및 장치 제어 기능으로 서버를 확장합니다.
Songloft를 자체 호스팅하면 음악 컬렉션, 청취 기록 및 JWT 인증 세션을 전적으로 VPS에 보관합니다. 텔레메트리(원격 측정)가 없으며, 타사 분석도 없고, 무엇이 계속 제공될지 결정하는 상업적 카탈로그도 없습니다. CGO가 없는 바이너리는 저전력 하드웨어에서도 원활하게 실행되며 실시간 트랜스코딩 및 다중 장치 세션을 처리합니다.
Songloft의 주요 특징
Subsonic API 지원
모든 Subsonic 호환 모바일 또는 데스크톱 클라이언트를 연결하여 단 하나의 공식 앱에 갇히지 않고 라이브러리를 스트리밍하세요.
JS 플러그인 샌드박스
권한 모델과 핫 리로드를 갖춘 QuickJS 기반 플러그인을 통해 사용자 지정 오디오 소스, 메타데이터 제공자 및 장치 통합을 추가할 수 있습니다.
로컬 라이브러리 스캔
자동 폴더 스캔은 MP3, FLAC, WAV, APE, OGG, M4A 파일에서 태그와 앨범 아트를 추출하여 트랙을 추가할 때 라이브러리가 최신 상태를 유지하도록 합니다.
내장 웹 플레이어
완전한 웹 프런트엔드는 전체 이미지와 함께 제공되어, 별도의 클라이언트를 배포할 필요 없이 바로 사용할 수 있는 브라우저 기반 플레이어를 제공합니다.
JWT 인증
별도의 액세스 및 리프레시 토큰을 사용하는 이중 토큰 JWT 인증은 다중 기기 세션 및 기기별 해지를 지원합니다.
Swagger를 사용한 REST API
내장된 Swagger UI와 함께 문서화된 REST API를 통해 Songloft를 맞춤형 클라이언트, 자동화 및 대시보드와 쉽게 통합할 수 있습니다.
Hostinger에서 Songloft을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.