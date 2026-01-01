Songloft는 Go로 작성된 가벼운 개인 음악 서버로, 로컬 라이브러리를 스캔하고 MP3, FLAC, WAV, APE, OGG, M4A 파일에서 커버 아트와 메타데이터를 추출하며, 내장 웹 인터페이스 또는 Subsonic 호환 클라이언트를 통해 모든 것을 스트리밍합니다. QuickJS 플러그인 샌드박스는 바이너리를 재컴파일할 필요 없이 사용자 지정 오디오 소스, 메타데이터 제공자 및 장치 제어 기능으로 서버를 확장합니다.

Songloft를 자체 호스팅하면 음악 컬렉션, 청취 기록 및 JWT 인증 세션을 전적으로 VPS에 보관합니다. 텔레메트리(원격 측정)가 없으며, 타사 분석도 없고, 무엇이 계속 제공될지 결정하는 상업적 카탈로그도 없습니다. CGO가 없는 바이너리는 저전력 하드웨어에서도 원활하게 실행되며 실시간 트랜스코딩 및 다중 장치 세션을 처리합니다.