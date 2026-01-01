Fasten Health 원클릭 설치 배포
제공자 및 기기에서 건강 데이터를 통합하는 자체 호스팅 개인 및 가족 전자 의료 기록 관리자입니다.
Fasten Health용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Fasten Health 활용으로 만들 수 있는 것
Fasten On-Prem은 개인과 가족이 의사, 병원, 연구소 및 연결된 기기에서 건강 데이터를 단일 개인 아카이브로 통합할 수 있도록 하는 오픈 소스 자체 호스팅 전자 의료 기록(EMR) 관리자입니다. FHIR 헬스케어 데이터 표준을 기반으로 구축되었으며 Go로 작성된 이 시스템은 수동 입력 및 환자 포털에서 내보낸 FHIR 번들 업로드를 통해 기록을 수집하고, 메모, 상태, 약물, 알레르기 및 실험실 결과와 함께 통합 타임라인에 렌더링합니다.
자체 VPS에 Fasten을 자체 호스팅하면 개인 식별 가능한 건강 데이터를 SaaS 건강 기록 제공업체가 아닌 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지합니다. 이는 의료 기록이 얼마나 민감한지를 고려할 때 중요합니다. 암호화된 SQLite 데이터베이스, 단일 바이너리 Go 런타임 및 사용자별 가입은 작은 VPS가 개인 또는 가족의 전체 기록을 편안하게 호스팅할 수 있음을 의미합니다.
Fasten Health의 주요 특징
FHIR 번들 가져오기
환자 포털 또는 다른 의료 시스템에서 내보낸 FHIR 번들을 업로드하여 기존 의료 기록을 아카이브로 가져옵니다.
FHIR 네이티브 저장소
기록을 원래 FHIR 리소스 형태로 저장하여 구조화된 쿼리, 내보내기 및 다운스트림 처리가 공급업체 중립적으로 유지됩니다.
수동 기록 입력
FHIR 액세스 이전에 생성된 방문, 제공자 또는 기존 기록에 대해 검사 결과, 상태, 약물, 예방 접종 및 메모를 수동으로 추가합니다.
가족 계정
파트너, 자녀 또는 고령 가족 구성원의 기록을 별도의 사용자 계정을 가진 단일 인스턴스에서 관리합니다.
암호화된 데이터베이스
SQLite 데이터베이스는 기본적으로 저장 시 암호화되어, 디스크에 저장된 민감한 건강 기록을 무단 접근으로부터 보호합니다.
첨부 문서
스캔한 문서, 영상, PDF를 진료 기록에 첨부하여 전체 의료 기록을 검색 가능한 한 곳에 보관할 수 있습니다.
Hostinger에서 Fasten Health을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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