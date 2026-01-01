Fasten On-Prem은 개인과 가족이 의사, 병원, 연구소 및 연결된 기기에서 건강 데이터를 단일 개인 아카이브로 통합할 수 있도록 하는 오픈 소스 자체 호스팅 전자 의료 기록(EMR) 관리자입니다. FHIR 헬스케어 데이터 표준을 기반으로 구축되었으며 Go로 작성된 이 시스템은 수동 입력 및 환자 포털에서 내보낸 FHIR 번들 업로드를 통해 기록을 수집하고, 메모, 상태, 약물, 알레르기 및 실험실 결과와 함께 통합 타임라인에 렌더링합니다.

자체 VPS에 Fasten을 자체 호스팅하면 개인 식별 가능한 건강 데이터를 SaaS 건강 기록 제공업체가 아닌 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지합니다. 이는 의료 기록이 얼마나 민감한지를 고려할 때 중요합니다. 암호화된 SQLite 데이터베이스, 단일 바이너리 Go 런타임 및 사용자별 가입은 작은 VPS가 개인 또는 가족의 전체 기록을 편안하게 호스팅할 수 있음을 의미합니다.