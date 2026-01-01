PairDrop은 모든 장치와 운영 체제에 AirDrop 스타일의 전송을 제공하는 현대적인 웹 기반 파일 공유 플랫폼입니다. WebRTC 기술을 사용하여 파일은 서버를 거치지 않고 발신자에서 수신자로 직접 전송되며, VPS는 연결만 조정합니다. 어떤 장치에서든 웹 인터페이스를 열고, 네트워크에 있는 다른 사람들을 확인하고, 한 번의 클릭으로 파일을 보낼 수 있습니다. 계정, 앱, 크기 제한이 없습니다.

PairDrop을 자체 호스팅하면 Traefik을 통해 HTTPS로 보호되는 영구적이고 항상 접근 가능한 파일 공유 허브를 집이나 사무실에 제공합니다. 파일은 타사 저장소를 거치지 않으며, 전송은 로컬 네트워크의 최대 속도로 실행되고, 자체 호스팅 방식은 팀이 얼마나 많이 공유하든 파일당 또는 대역폭 비용이 발생하지 않음을 의미합니다.