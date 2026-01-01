PairDrop 원클릭 설치.
네트워크상의 모든 기기 간 즉각적인 P2P 파일 전송을 위한 브라우저 기반 AirDrop 대체 서비스로, 앱 설치가 필요 없습니다.
PairDrop용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
PairDrop 활용으로 만들 수 있는 것
PairDrop은 모든 장치와 운영 체제에 AirDrop 스타일의 전송을 제공하는 현대적인 웹 기반 파일 공유 플랫폼입니다. WebRTC 기술을 사용하여 파일은 서버를 거치지 않고 발신자에서 수신자로 직접 전송되며, VPS는 연결만 조정합니다. 어떤 장치에서든 웹 인터페이스를 열고, 네트워크에 있는 다른 사람들을 확인하고, 한 번의 클릭으로 파일을 보낼 수 있습니다. 계정, 앱, 크기 제한이 없습니다.
PairDrop을 자체 호스팅하면 Traefik을 통해 HTTPS로 보호되는 영구적이고 항상 접근 가능한 파일 공유 허브를 집이나 사무실에 제공합니다. 파일은 타사 저장소를 거치지 않으며, 전송은 로컬 네트워크의 최대 속도로 실행되고, 자체 호스팅 방식은 팀이 얼마나 많이 공유하든 파일당 또는 대역폭 비용이 발생하지 않음을 의미합니다.
PairDrop의 주요 특징
WebRTC를 통한 피어 투 피어
파일은 전체 네트워크 속도로 장치 간에 직접 전송됩니다. 서버는 연결을 중개할 뿐이므로 데이터가 중간 저장소에 저장되지 않습니다.
설치 필요 없음
윈도우, macOS, 리눅스, iOS, 안드로이드 등 모든 최신 브라우저에서 작동하며, 사용자는 URL을 방문하기만 하면 즉시 공유를 시작할 수 있습니다.
자동 장치 검색
동일한 네트워크에 있는 장치는 인터페이스에 자동으로 나타나 주소를 입력하거나 페어링 코드를 입력할 필요 없이 수신자를 쉽게 선택할 수 있습니다.
파일 무제한
PairDrop은 파일 크기 제한이나 유형 필터를 부과하지 않으므로, 작은 텍스트 조각부터 큰 비디오 파일까지 어떤 것이든 해결 방법 없이 공유할 수 있습니다.
QR 코드 페어링
QR 코드를 스캔하여 모바일 기기를 즉시 연결하고, 휴대폰과 컴퓨터 간에 공유할 때 네트워크 주소를 입력할 필요가 없습니다.
Hostinger에서 PairDrop을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.